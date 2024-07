Carmela Minotti nuova presidente del Lions club Larino

LARINO. Passaggio delle consegne nel Lions club Larino, eletta presidente Carmela Minotti.

Giovedì scorso 25 luglio in Guardialfiera, alla presenza del 1° vice Governatore del Distretto 108 A Stefano Maggiani, Luigi Spadaccini, presidente della 7° Circoscrizione, Francesco Cristaldi presidente della zona B, il sindaco del Comune di Guardialfiera e tanti amici e consorti, oltre i soci Lions, è avvenuto il passaggio del martelletto fra il presidente uscente Pasquale Gioia e il presidente subentrante Carmela Minotti.

La cerimonia sobria e rispettosa del rituale lionistico ha ufficialmente investita Carmela Minotti del ruolo di presidente del Lions club Larino, nell’atmosfera di manifesta amicizia che ha armonizzato l’intera serata fornendo i giusti riferimenti per un buon anno sociale.

Carmela Minotti guiderà il Lions club Larino da luglio 2024 fino a luglio 2025.

-Pur se il compito che mi accingo ad affrontare è molto impegnativo- riporta Carmela Minotti - io mi sento fiera e onorata di potere servire il mio Club. Con affetto particolare ringrazio e saluto il presidente che mi ha preceduto per il suo grande impegno, la sua generosa passione per il suo ruolo e per gli eccellenti risultati ottenuti in 40 anni di vita del club.

Ciascuno di noi sa che l’entrare e far parte di un club Lions non rappresenta un punto d’arrivo bensì un punto di partenza per migliorare il nostro We Serve.

Non dimentichiamo, tuttavia, che il nostro “We Serve” costituisce lo scopo principale dell’esistenza stessa del Club, del suo far parte di una grande e articolata organizzazione e che, cene ed incontri, se da un lato ci aiutano a rafforzare gli importanti legami di amicizia tra tutti noi, dall’altro devono concorrere al perseguimento del fine principale per il quale tutti

noi, credo, ci troviamo qui: realizzare ed attuare “service” che aiutano delle cause meritevoli, per dirla in modo semplice, per fare del bene.

Cercheremo, anzi riusciremo, a realizzare dei service su ogni area che per noi Lions è fondamentale:

Salute, Ambiente, Scuola, Giovani e Comunità, senza dimenticare la nostra fondazione!

Lavoreremo su tanti service sia per Larino, per Guardialfiera ed il circondario.

Inoltre, dobbiamo creare l’armonia tra i soci del Club e creare dei team di lavoro per ogni progetto. Questo contribuirà a coinvolgere tutti e a creare sintonia fra noi per un ottimo risultato.

Credo di aver detto tutto quello che mi ero ripromessa di dire e dunque concludo qui, augurando a me e a tutti i soci un laborioso e piacevole anno 2024-2025-

Il presidente uscente ha ringraziato i soci per il contributo apportato affinché le tantissime iniziative intraprese siano diventate realtà. Un biennio ricchissimo di service, quello guidato da Pasquale Gioia, socio fondatore del Lions club Larino, che ha accompagnato il club nel festeggiare il 40esimo anniversario della sua nascita nello scorso giugno. Un saluto commosso, il suo, che ha emozionato tutti i presenti con cui ha voluto condividere la laboriosità dei 40 anni, e soprattutto degli ultimi due anni connotando il club sul territorio. La passione del presidente uscente, che ha saputo trasmettere a tutto il club, è stato il leitmotiv di questi anni, forza trainante che non bisogna abbandonare. Pasquale Gioia ha concluso con il bel messaggio di buon auspicio – siate sempre la speranza-

Durante la cerimonia si è insediato anche il nuovo Consiglio Direttivo così composto: Carmela Minotti, presidente, Pasquale Gioia, past presidente, Angela Campofredano, vice presidente, Graziella Vizzarri, segretario, coordinatore Gst e presidente comitato marketing, Angela Vitiello, presidente comitato soci, Marco Tagliaferri, consigliere.

La serata si è conclusa con la solidarietà che ha concretizzato il service: donazione Lcif, Lions Clubs International Foundation.

