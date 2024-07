Gabriella Manes, diamo voce alle donne e mamme termolesi

Super donna termolese, Gabriella Manes

TERMOLI. Iniziamo una rubrica fresca ed estiva per fare un omaggio alle super donne termolesi.

Il mondo è pieno di super donne, ma noi vogliamo conoscere quelle della nostra città.

Abbiamo incontrato una nostra cara amica, donna, moglie e mamma di figli, 4 ragazze e 1 ragazzo. Parliamo di Gabriella Manes, che di origini non è termolese ma è nata e cresciuta qui.

Eclettica, questa la prima parola che ci viene in mente pensando a lei, riesce a combinare e combaciare tutto, famiglia e passioni.

Gabriella canta nel coro della chiesa di Santa Maria degli Angeli e fa parte dell’associazione il Mosaico e di Punto di valore, suona strumenti musicali in special modo la chitarra e tanto per non farsi mancare nulla è anche la segretaria artistica di Mario Leny, il cantautore, musicista e pittore che vive a Milano da più di sessant’anni, e lei è il suo occhio vigile a Termoli.

Ascoltiamo la nostra prima ospite Gabriella Manes di Super donna termolese.