"Campomarino Lido: architettura del paesaggio"

CAMPOMARINO. L'associazione “insieme per Campomarino”, costituitasi un anno fa per migliorare la qualità della vita e la bellezza del Lido di Campomarino attraverso interventi concreti e sensibilizzazione della comunità, ha organizzato, con il patrocinio dell’Università del Molise e del Comune di Campomarino, per il giorno 08/08/2024, alle ore 19.30, il convegno: Campomarino Lido – Architettura del Paesaggio.

In tale occasione, verranno trattati argomenti di notevole importanza per il futuro della località marina, quali:

· Degrado della pineta

· Erosione costiera: Un futuro incerto per la costa sud del Molise

· Uso de suolo e vuoti urbani.

La tematica dell’erosione della costa sarà oggetto di un dotto intervento della professoressa Carmen Rosskopf, docente di geografia e fisica e geomorfologia presso il dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise.