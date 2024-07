"Esempio nella vita, campione in amicizia": il memorial Michele Cesaride

PER NON DIMENTICARE mer 31 luglio 2024

LARINO. Il 19 luglio di 6 anni fa la scomparsa di Michele Cesaride gettò la comunità larinese nello sconforto più totale. Una notizia che sconvolse tutti.

Nel grande dolore della famiglia c’è stata una grande dimostrazione d’amore, la donazione degli organi, affinché altre persone potessero vivere, vivere “per e con” lui.

Michele, come lo ricordano gli amici Antonio, Michelangelo, Sergio, Saverio, Giuseppe, Luigi e Michele era da sempre un esempio di vita, un esempio di amico che sapeva spendersi quotidianamente per tutti.

E proprio loro, i suoi amici, lo ricordando ogni anno con un Memorial, e con un torneo amatoriale di calcio a 5.

Dopo una gara molto combattuta, chiusa addirittura sullo zero a zero nel primo tempo, la compagine capitanata da Giuseppe Di Cienzo del ‘Planet Cafè’ riesce ad aver la meglio sulla squadra di Roberto Antonacci, (Ottica Antonacci) e con un solo gol di scarto si aggiudica la quarta edizione del Memorial Michele Cesaride.

Diretta dagli arbitri Lino Malatesta e Daniele Pontico, la finale è stata introdotta dal doveroso minuto di raccoglimento e dall’applauso al cielo dedicato a Michele ed un saluto a sua moglie Beatrice, ai figli Domenico e Linda, alla mamma e al fratello presenti sul terreno di gioco.

I primi ad essere premiati da uno delle menti del Memorial Antonio Lozzi, l’altra è Michelangelo Iacobelli, sono stati gli arbitri: Lino Malatesta, Daniele Pontico, Vincenzo Franco e lo stesso Michele Palmieri.

Primo premio speciale per Antonio Lozzi, il calciatore più rappresentativo del torneo, ma soprattutto l’amico per sempre di Michele. A premiare Antonio è sceso sul terreno Emilio Cesaride.

I capicannonieri del torneo, premiati da Antonio Lozzi con un trofeo offerto da Ottica Antonacci, sono stati Nicola Di Santo e Nicola Ranalli. Il miglior portiere, premiato dalla vecchia gloria del calcio larinese Antonio Di Lena, è stato Giovanni Franzini. Miglior giocatore del Memorial, premiato dall’altra leggenda del calcio larinese ossia Nicola Fucci, è stato Fabrizio Marsilio.

Tutte le undici formazioni hanno ricevuto un premio. All’undicesimo posto, premiata dal figlio di Michele, Domenico si è classificata la formazione ‘Corbopoli’ con Ernani Bibbò come miglior giocatore. Al decimo posto la formazione ‘Alternativo Fc’ premiata da Sergio Cesaride con Andrea Plazzi come miglior giocatore. Al nono posto la squadra ‘Tibia e Peroni’ premiata dall’avvocato Saverio Carfagna, con miglior giocatore Davide Gammieri. Ottavo posto, premiata da un’altra leggenda del calcio larinese sia come dirigente che allenatore Antonio Angelozzi, per la formazione ‘Occhialeria del Clebbino’ con Alfonso Rainone miglior giocatore. Al settimo posto, sempre premiata da Angelozzi, la quadra dei Reds Blocks, con miglior giocatore Alex Marchitto. Al sesto posto ‘I senza fiato’, premiati dal consigliere comunale Antonio Vesce, con Antonello Trivisonno miglior giocatore. Al quinto posto si sono classificati i ‘Gallittico Casablanca’ premiati dall’assessore Giulio Pontico con il giovannismo portiere Francesco Urbano risultato il migliore della squadra. Al quarto posto, premiati da Emilio Cesaride, si sono classificati ‘I time gin revolution’ con miglio giocatore Tammaro Ferrara.

Il podio. Al terzo posto la squadra “Centro revisioni amici per sempre”, premiata dall’assessore Iolanda Giusti con miglior giocatore Luca Ricci. Al secondo posto, premiata dal vice sindaco Claudio Perna, la compagine dell’Ottica Antonacci con miglior giocatore Luigi Franco, Ed al primo, come detto, la compagine di Giuseppe Di Cienzo del Planet Cafè premiata dalla moglie di Michele, Beatrice con miglior giocatore Luca DI Santo. Alla formazione vincente, il trofeo Michele Cesaride.

Al termine della premiazione, come da sempre accade, l’organizzazione ha allestito un banchetto per tutti, perché oltre al calcio Michele era un grande amante della convivialità ed è giusto continuare a ricordarlo così, per sempre.

