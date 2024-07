Si incrociano le strade delle Olimpiadi e di Molise Cinema 24

CASACALENDA. Sabato scorso ha commosso il mondo scendendo in pedana alle Olimpiadi nella scherma, nonostante il tumore al coccige. Aveva chiesto un giorno di break dal ricovero in ospedale. In gara non ce l'ha fatta, perdendo 15-11 dopo aver chiesto una sospensione di tre minuti per giramenti di testa.

Il giorno dopo è stata operata, per lei parte ora la convalescenza.

Venerdì 9 agosto anche MoliseCinema celebrerà Nathalie Moellhausen,

38enne ex spadista azzurra, ora in lizza col Brasile, protagonista del documentario dedicato alla sua straordinaria storia sportiva, all'ambizione forte di vincere le Olimpiadi e al rapporto profondo con il padre, scomparso improvvisamente.

'Touché' è il titolo dell'opera per la regia di Martina Moore: un viaggio intimo all'interno del mondo dell'atleta e artista milanese.

Lo vedremo il 9 agosto al Festival, ore 21.15 Arena Scipione in concorso nella sezione Frontiere.

Si incrociano le strade di Olimpiadi e MoliseCinema24.