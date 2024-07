“Sulle onde del tempo”, il laboratorio di arteterapia all'UniTre di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. L’arteterapia è un insieme di modalità che attivano processi espressivi volti al benessere personale e allo sviluppo delle proprie risorse e potenzialità. Giada Colagioia, insegnante d’arte e arteterapeuta in formazione, propone attraverso l’Università delle Tre Età di Montenero un percorso di due giorni, il 19 e 20 agosto prossimi, per scoprire e beneficiare di questa disciplina.

Nello specifico il percorso, dal nome “Sulle onde del tempo”, promuove il rilassamento, la meditazione e la scoperta di sé avvalendosi di strumenti grafici tradizionali affiancati al Suminagashi, antica tecnica giapponese che permette di creare inedite forme galleggianti sull’acqua, impresse poi su carta. Il disegno creato dall’inchiostro è ogni volta diverso e imprevedibile per via delle vibrazioni trasmesse dall’autore, e la volontà cosciente dello stesso può influire solo in parte sul risultato.

Attraverso l’utilizzo di questi mezzi creativi, l’esperienza mira a favorire la crescita personale, incentivare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità, esprimere i propri stati d’animo.

Il laboratorio è gratuito e aperto a tutti, soci e non, dai 15 anni in su; per partecipare non sono necessarie doti artistiche, poiché il focus delle attività artiterapiche non è rivolto al prodotto finale bensì al processo creativo in sé, che diventa il mezzo attraverso cui esprimere il proprio sentire.

L’appuntamento è per lunedì 19 e martedì 20 agosto, dalle 17:30 alle 20:00 presso la sede UniTre in via Massangioli 57; per l’efficacia dell’esperienza è fondamentale la presenza in entrambe le giornate poiché le attività sono strettamente connesse fra loro.

La partecipazione è gratuita e i materiali saranno forniti dall’associazione e dalla docente; è necessaria però la prenotazione entro il 14 agosto, al 328.5422583 (Valentina) o 348.7296158 (Giada). I posti sono limitati.