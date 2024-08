"Le otto montagne": cinema all'aperto in piazza Skanderbeg

PORTOCANNONE. Quest’anno il calendario estivo si arricchisce di una proiezione cinematografica, fortemente voluta da tutti noi e che si è resa possibile grazie alla collaborazione con la Pro Loco Skanderbeg e all’incontro con Silent Tribe di Francesco Montano.

«Stasera, 1° agosto, alle ore 21:30, avremo occasione di vedere “Le otto montagne”, un film del 2022, scritto e diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, con Luca Marinelli, Alessandro Borghi e Filippo Timi. Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Paolo Cognetti del 2017 - Vincitore del Premio Strega nello stesso anno - il film ha vinto il premio della giuria al 75º Festival di Cannes e 4 David di Donatello, tra i quali quello per il Miglior Film», annuncia l’assessore alla Cultura Valentina Flocco. «Il tema della montagna, dell’amicizia lunga una vita, dello sport, saranno un ottimo stimolo alla riflessione e un diversivo piacevole in queste calde serate estive.

L’evento è aperto al pubblico ed è gratuito. Venite a cinema». “Sono solo un narratore, e il cinema sembra essere il mio mezzo. Mi piace perché ricrea la vita in movimento, la esalta. Per me è molto vicino alla creazione miracolosa della vita. Non è solo una forma d’arte, in realtà è una nuova forma di vita, con i suoi ritmi, cadenze, prospettive e trasparenze. È il mio modo di raccontare una storia.” (Federico Fellini)