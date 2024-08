Il culto della Madonna della Libera tra fede e storia

PROVVIDENTI. “Il culto della Madonna della Libera tra fede e storia”. Nell’anno dedicato alla preghiera in preparazione al Giubileo del 2025, è utile riflettere sul senso dei santuari, che come ha detto papa Francesco nel 2023 ai partecipanti del secondo incontro internazionale per i rettori e gli operatori dei santuari, «sono luoghi speciali, dove il santo popolo fedele di Dio accorre per pregare, per essere consolato e per guardare con maggiore fiducia al futuro».

In questo senso il convegno che si svolgerà a Provvidenti lunedì 5 agosto alle ore 18.30 è una proposta per aiutarci a far sì che i santuari, così cari alla nostra gente, siano sempre di più spazi di preghiera, di riconciliazione e consolazione, e dove si guarda al futuro con maggiore fiducia.

Relatori saranno mons. Gabriele Tamila, ex parroco di Provvidenti, professore di teologia, scrittore e e scrittrice Gabriella Paduano.

Il convegno si svolgerà nel bellissimo locale comunale adibito ad ospitare eventi culturali nel centro storico del piccolo borgo di pietra, vero gioiello del Molise. Sarà un momento utile per i fedeli per una riflessione sul senso dei santuari nel contesto attuale.

Sarà proiettato un docufilm sul culto della Madonna della Libera a Provvidenti fatto alcuni anni fa da mons. Gabriele Tamilia.

L’evento è promosso dal Comune di Provvidenti e dalla parrocchia ed è aperto al pubblico.