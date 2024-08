Conclusa la sesta edizione di "Educare in Riva al Mare"

MONTENERO DI BISACCIA. Si è conclusa mercoledì 31 luglio la sesta edizione di "Educare in Riva al Mare", un ciclo di laboratori di educazione ambientale organizzati presso la suggestiva Costa Verde. L'iniziativa, promossa dall'associazione "La Bottega degli Incanti" con il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia e la sponsorizzazione della società Impregico, ha ancora una volta messo in luce l'importanza della sensibilizzazione alle tematiche ambientali tra i più giovani.

Un percorso educativo in tre appuntamenti; la serie di incontri ha offerto ai bambini partecipanti un'esperienza educativa unica, combinando attività ludiche e riflessioni sull'importanza della sostenibilità. Ogni appuntamento ha esplorato un tema specifico, favorendo una comprensione approfondita e pratica delle sfide ambientali contemporanee.

Il primo incontro, intitolato "Giochi sostenibili ed economia circolare per un futuro libero dalla plastica", ha sottolineato l'impatto delle scelte quotidiane sull'ambiente. I bambini sono stati incoraggiati a riflettere sulle loro abitudini di consumo, immaginando e creando giochi senza l'uso di plastica. Questa sessione si è conclusa con la creazione di mandala naturali, un'attività che ha permesso ai piccoli partecipanti di sperimentare il gioco in una modalità totalmente priva di plastica e ad impatto zero.

Il secondo appuntamento, "le alternative possibili ad un Mondo usa e getta", ha evidenziato l'urgenza di cambiare gli stili di vita per ridurre l'uso indiscriminato di materiali inquinanti. Attraverso discussioni e attività pratiche, i bambini hanno scoperto le alternative ecologiche ai prodotti monouso, comprendendo come le loro azioni possano contribuire alla salvaguardia dell'ecosistema; infine, su legno di recupero, hanno dipinto e descritto le possibili alternative plastic free.

Il terzo e ultimo incontro, "Sasso dopo Sasso alla Scoperta della Foce del Trigno", ha portato i partecipanti in una passeggiata educativa lungo la foce del fiume Trigno, un'area di elevato valore ambientale spesso trascurata. Durante l'escursione, i bambini hanno avuto l'opportunità di conoscere da vicino la fauna locale e di raccogliere piccole pietre, utilizzate poi per creare opere pittoriche tridimensionali dedicate alla terra e al mare.

“L'associazione "La Bottega degli Incanti" ha ancora una volta dimostrato il suo impegno costante nella promozione della consapevolezza ambientale, combinando educazione e divertimento in un format che ha coinvolto attivamente i giovani partecipanti”, queste le parole dell’assessore Fiorenza Del Borrello intervenuta ieri nel corso delle attività e presenza e supporto costante dell’iniziativa ambientale. Il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia e la sponsorizzazione di Impregico, nonché l'ospitalità delle strutture Villaggio Camping Costa Verde e Aga Beach, hanno confermato l'importanza di collaborazioni efficaci per il successo di simili iniziative.

La sesta edizione di "Educare in Riva al Mare" si è rivelata un successo, lasciando un segno positivo nella comunità e nei giovani partecipanti. L'auspicio è che queste esperienze possano ispirare comportamenti più sostenibili e una maggiore attenzione verso l'ambiente, contribuendo alla costruzione di un futuro migliore per tutti noi e per le future generazioni.

