Il premio Oscar Nicola Piovani a "Noi... artisti di questa terra"

MONTORIO NEI FRENTANI. Ancora arte nell’estate molisana. Il 14 agosto alle ore 21:00 a Montorio nei Frentani si terrà la XXVIII edizione della manifestazione ‘Noi…Artisti di Questa Terra’. Ospite d’eccezione il Maestro, Compositore e Direttore d’Orchestra Nicola Piovani, autore di numerose colonne sonore composte per i più grandi registi italiani. 4 David di Donatello, 4 Nastri d’Argento e Premio Oscar (1999) per la colonna sonora del film ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni, che è diventata da sempre colonna sonora della manifestazione ‘Noi…Artisti di Questa Terra’.

Il parterre dell’evento è ricco di tanti altri ospiti. Sara Ciocca, attrice e doppiatrice di origine molisana. Seppur giovanissima ha già lavorato in film e produzioni di grande successo nazionale ed internazionale interpretando ruoli da protagonista con i più grandi attori italiani. Solo per citarne alcuni è una delle protagoniste del film ‘La Dea Fortuna’ di Ferzan Ozpetek, doppiatrice del personaggio Riley in ‘Inside Out 2’, record di incassi per un film d’animazione. Simone Sala, pianista docente e direttore artistico. È sicuramente uno degli artisti piu' operosi e prolifici della Regione Molise. Come pianista ha collaborato con moltissimi grandi Artisti sia italiani che stranieri, tra cui Piero Angela, Billy Cobham, Tullio de Piscopo, Michel Camilo, Flavio Boltro, Gino Paoli, Michele Placido. Ricky Bonavita con la sua 'Compagnia Excursus', Coreografo, danzatore e docente di tecnica di danza moderna e contemporanea presso l'Accademia Nazionale di Danza a Roma. ha collaborato con Fundación Opera Panamá, International World Stars of Ballet Art in Kazakhstan, La Compagnia dell’AND a Roma, Akarwerkstatt in Svizzera. Numerosi i premi e riconoscimenti conferiti in questa edizione. Premio scientifico alla professoressa ed antropologa Letiza Bindi, per l’importante lavoro di ricerca, studio e valorizzazione del territorio. Premio al Sindaco di Agnone e Presidente della Provincia di Isernia Daniele Saia per l’impegno nella candidatura di Agnone a Capitale della Cultura 2026. Premio Artistico alla restauratrice Antonella Casaccia, restauratrice di dipinti presso l’Abbazia di Westminster.

Premio al coraggio a Donato Di Memmo, dirigente del Comune di Bologna, storia di coraggio e di straordinario impegno. Premio ‘Turismo delle Radici’ ad Angelo Sollazzo, Presidente Nazionale della CIM (Confederazione degli Italiani nel Mondo). Come lo scorso anno l’evento si arricchisce di una seconda data. Il giorno 13 agosto alle ore 18:00 l’architetto Franco Valente racconterà le bellezze storiche ed architettoniche del Comune di Montorio nei Frentani. Alle 18:30 il concerto suggestivo di Michele Cinquina nella navata delle Chiesa Madre che ospita l’Annunciazione di Teodoro d’Errico (evento in collaborazione con Adrifest). Alle ore 21:00 degustazione di prodotti tipici ed alle 21:30 il concerto dell’artista Erika Petti nella Piazza Mons.G.A.Tria. Continua il lavoro dell’Associazione che ha come obiettivo quello di ospitare personalità del mondo dello spettacolo in una piccola comunità, un sogno che si rinnova e diventa progetto, realtà sempre in crescita.

