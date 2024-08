Nasce la "Broken Pence," band di Gothic Metal

MONTENERO DI BISACCIA. Con immenso orgoglio annuncio la nascita di "Broken Pence," una band di Gothic Metal che porta una ventata di novità nel panorama musicale italiano.





È con grande emozione che presento questo progetto dalla mia terra natale, Montenero di Bisaccia, al confine tra Molise e Abruzzo, dove la mia passione per la musica è sbocciata, grazie all’ispirazione e agli insegnamenti del mio compianto nonno Tonino, conosciuto da tutti come Pnnill. L’idea di creare "Broken Pence" affonda le sue radici nella mia profonda connessione con Montenero di Bisaccia e nella tradizione musicale che mio nonno mi ha trasmesso. La musica era il cuore della nostra famiglia, e i ricordi delle serate passate ad ascoltare mio nonno suonare sono stati la scintilla che ha acceso in me la passione per questo progetto. "Broken Pence" è composta da me, Lara Labombarda (Laretta - Voce e Frontwoman), insieme a Raffaele Volpe (Raffa - Basso) e Pierpaolo Bossi (Pier - Chitarre), entrambi di Milano. La nostra storia ha avuto inizio sette anni fa, quando il destino ha riunito i membri della band in circostanze davvero uniche: io e Pier ci siamo conosciuti durante una sessione di sparring in un ring di pugilato, mentre Raffaele e Pier erano amici di lunga data. Il progetto "Broken Pence" è cresciuto grazie a questi incontri fortuiti e alla passione condivisa per la musica in tutte le sue forme. Dopo aver affittato una sala prove, abbiamo iniziato a dedicarci a jam session settimanali, rafforzando così i legami tra di noi e trasformando una semplice amicizia in una profonda e creativa collaborazione musicale. "Broken Pence" rappresenta una voce di ribellione e consapevolezza, unendo i nostri cuori e le nostre menti in una missione comune. Il nome della band riflette la nostra volontà di rompere con un mondo che, secondo noi, è in declino a causa dell’avidità e dell’interesse personale. I nostri testi esplorano temi come la sofferenza silenziosa e il desiderio di ribellione, con l'obiettivo di promuovere il benessere collettivo e l'unione tra Spirito, Corpo e Mente.

Cari conterranei, è grazie al supporto e all'ispirazione di mio nonno Tonino che ho potuto inseguire il mio sogno di far parte di una band. Nonostante i miei compagni di band, Raffaele e Pierpaolo, siano di Milano, il cuore di "Broken Pence" batte anche qui, nella mia terra natale. Vi invito a unirvi a noi in questo viaggio musicale, condividendo con noi la profondità e l'energia della nostra musica. Vi aspetto con entusiasmo per condividere con voi la nostra passione e la nostra musica. Con affetto, Lara Labombarda e "Broken Pence”