"Amico Carissimo", scopriamo la figura del medico Enzo Piccinini

TERMOLI. Mercoledì prossimo, 7 agosto, presso Largo Tornola a Termoli, alle ore 21.30 si terrà la presentazione del libro: “Amico carissimo” di Pier Paolo Bellini e Chiara Piccini.

L’evento, organizzato dall’Associazione “Un paese per giovani” e dal Centro Culturale “Il Circolo dei Lazzari” mira a far conoscere a tutti la figura di Enzo Piccinini, medico chirurgo tragicamente scomparso in un incidente stradale nel maggio del 1999. Piccinini era amico di don Luigi Giussani e instancabile educatore. Gli autori del libro, Pier Paolo Bellini, amico e compagno di strada del medico reggiano e Chiara Piccinini, una delle figlie di Enzo, a venticinque anni dalla morte di Piccinini, danno voce all’uomo, alle sue opere e alle parole che hanno segnato la vita di molti.

Grazie alle trascrizioni dei suoi interventi pubblici (messe a disposizione dalla fondazione Piccinini) e alle molteplici testimonianze inedite rilasciate da chi ha avuto la fortuna di incontrarlo, “Amico carissimo” è un racconto intimo e prezioso che permette a tutti, credenti e non, di avvicinarsi all’umanità straordinaria e alla profonda esperienza di fede di Enzo Piccinini.

La causa di canonizzazione attualmente in corso è conferma di quanto egli continui ad essere, ancora oggi, una figura di riferimento umano e spirituale per tante persone. I relatori della serata saranno il prof. Giovanni Maddalena, ordinario di Filosofia teoretica presso l’Unimol e Gianpiero Di Febo, imprenditore, entrambi amici di Enzo Piccinini.