Con la messa in Cattedrale al via i festeggiamenti di San Basso

TERMOLI. Tanti i fedeli che, già dalle prime luci dell’alba di questa mattina, sabato 3 agosto, sono accorsi in Cattedrale per assistere alla messa delle 8, presieduta da monsignor Gianfranco De Luca. I festeggiamenti in onore di San Basso, patrono della città di Termoli e di tutta la diocesi, si sono aperti questa mattina con la messa celebrata in Cattedrale.

In cattedrale anche le autorità civili e religiose, con amministratori e vertici delle forze dell'ordine. Presenti il sindaco Nicol Balice, il presidente di Regione Francesco Roberti, il senatore Costanzo Della Porta, la procuratrice di Larino Elvira Antonelli, il comandante dei Carabinieri Alessandro Vergine, la nuova commissaria della Polizia di Termoli Cristina Finizio, la Capitaneria di Porto, la Polizia locale e la Guardia di Finanza. Un lungo applauso ha accolto la statua di San Basso all'uscita della Cattedrale.

«La nostra vita si svolge all'interno di una società- ha detto il vescovo De Luca durante l'omelia- con il suo chiasso, il suo luccichio. Noi spesso sperimentiamo la tristezza. I due viandanti del Vangelo hanno Gesù accanto ma i loro occhi sono incapaci di riconoscerlo. Siamo come loro, privi di quella vera sapienza di riconoscere Gesù. Da cristiani però sappiamo che veramente Dio è con noi, e ciò che ci hanno regalato è la speranza. La meta ultima della gioia non ci può essere rubata da nessuno».

Galleria fotografica