“S’ozzastru” di Carolina Melis miglior corto dell'Alta Marea Festival

Alta Marea Festival, l'ultima serata

TERMOLI. Si è concluso tra grandi applausi e tanta gente l’Alta Marea festival di Cinema e Arte.

In questa ultima serata sono stati visionati dal pubblico gli ultimi 6 corti dei 12 in concorso.

“Destino" di Stefano Quaglia con due attori di spessore Fabio Troiano (Ris, e tanti film e fiction italiane) e il comico Francesco Paolantonio, “Ma’” di Fabrizio Caperna, “S’ozzastru” di Carolina Melis, “Fortissimo” di Victor Cesca, “Kore” di Fabiana Russo e “Ignoti” di Giuseppe Brigante.

È “S’ozzastru”, il corto animato di Carolina Melis, racconto di un albero millenario, ambasciatore resiliente della natura e testimone silenzioso della storia che oggi appare sotto forma di tragedia, ad aggiudicarsi il premio miglior film Studio Eko’ della 4a edizione di Alta Marea Festival..

Miglior regia premio Italian Vessels a Stefano Quaglia, per il corto “Destino”, che esplora le coincidenze e gli incontri casuali che determinano il corso della vita delle persone, fatti cruciali nella nostra esistenza.

I premi sono stati annunciati nel corso della serata di venerdì 2 agosto nella cerimonia a Largo Tornola, nel borgo antico, alla presenza della giuria composta dal regista Pierfrancesco Citriniti, dalle attrici Greta Ferro, Angela Curri, Claudia Napolitano e dalla giornalista Martina Barone.

“Vedere le piazze piene di gente - hanno dichiarato i rappresentanti dell’associazione Alta Marea Festival composta da Antonio De Gregorio (direttore artistico), Valentina Salierno (responsabile comunicazione e pr), Adele Sorressa e Chiara Tuttolani (responsabili della comunicazione e graphic designer), Nicola e Francesco Marzoli (logistica e direzione) - di giovani e adulti tra l’intimità di una proiezione cinematografica, la gioia di una mostra d'arte, la magia della musica live dentro il borgo antico di Termoli ci rende orgogliosi di questa edizione. La contaminazione delle arti e aver conosciuto tanti registi e registe, attrici, attori e star del cinema come Rocco Papaleo è il nostro obiettivo per rendere viva Termoli sia per i turisti sia per i molisani”.

Oltre al miglior film e al miglior regista, sono stati annunciati anche gli altri premi: la miglior attrice è Aurora Menenti in “Kore” di Fabiana Russo, miglior attore è Francesco Di Leva in “Sognando Venezia” di Elisabetta Giannini; il premio alla miglior fotografia a “Ignoti” di Giuseppe Brigante. Il premio come miglior poster è andato a “Vademekum” di Susy Laude con protagonista Dino Abbrescia. Il premio del pubblico è andato a “Meno male” di Alberto Palmiero. Fuori concorso, il premio Technology Award Key Partner a “Miss Polly had a Dolly” di Pietro Lafiandra, Flavio Pizzorno e Andrea Rossini (realizzato con l’Intelligenza Artificiale), il primo corto italiano prodotto totalmente con l’intelligenza artificiale.

Una edizione come abbiamo avuto modo di dire di grande qualità per le opere in concorso. L’Alta Marea sta diventando un appuntamento ormai irrinunciabile che caratterizza l’estate termolese.

PALMARÈS 2024

MIGLIOR FILM PREMIO STUDIO EKO’

“S' ozzastru” di Carolina Melis

Il corto animato racconta la storia di un albero millenario, ambasciatore resiliente della natura e testimone silenzioso della storia, oggi sotto forma di tragedia.

MIGLIOR REGIA PREMIO ITALIAN VESSELS

Stefano Quaglia, regista di “Destino”

Il film esplora le coincidenze e gli incontri casuali che determinano il corso della vita delle persone, mettendo in luce come il destino giochi un ruolo cruciale nella nostra esistenza.

MIGLIOR ATTRICE

Aurora Menenti, in “Kore” di Fabiana Russo

Un'opera che esplora miti antichi e moderni, mettendo in scena una reinterpretazione del mito greco di Persefone.

MIGLIOR ATTORE

Francesco Di Leva, in “Sognando Venezia” di Elisabetta Giannini

Un omaggio romantico e nostalgico alla città di Venezia, seguendo i sogni e le aspirazioni di un personaggio che immagina una vita tra i canali e le meraviglie della città lagunare.

MIGLIOR FOTOGRAFIA

“Ignoti” di Giuseppe Brigante

Un misterioso racconto che intreccia storie di vita e di identità

MIGLIOR POSTER

“Vademekum” di Susy Laude

Una guida pratica e ironica alla vita quotidiana, presentando una serie di situazioni comuni con un tocco di umorismo e riflessione sulla società contemporanea

PREMIO DEL PUBBLICO

“Meno male” di Alberto Palmiero

Le ironie e le coincidenze della vita, attraverso la storia di Peppe, infermiere venticinquenne, che aiuta la sua fidanzata Anna a traslocare nella città dove lavorerà come insegnante, cercando di capire cosa ne sarà della loro storia d’amore.

PREMIO TECHNOLOGY AWARD KEY PARTNER - FUORI CONCORSO

“Miss Polly had a Dolly” di Pietro Lafiandra, Flavio Pizzorno e Andrea Rossini

Il primo corto italiano prodotto totalmente con l’intelligenza artificiale, con la parodia vocale di Scarlett Johansson e Peter Weller: le due voci si alternano sullo sfondo del deserto di Sonora, in un bunker adibito alla conservazione criogenica dei corpi defunti di alcuni milionari.

Galleria fotografica