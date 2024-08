Sotto un cielo che brilla nell'acqua la processione a mare di San Basso

San Basso esce dalla Cattedrale

TERMOLI. Dopo la messa celebrata alle 8, San Basso è uscito dalla Cattedrale e devoti e turisti si sono ritrovati sulla banchina del porto ad attenderlo per la tradizionale processione a mare con i motopescherecci. La statua di San Basso è ospitata dal motopeschereccio Nonno Rocco, sorteggiato alla celebrazione del 15 luglio.





Il caldo ha fatto da cornice a gioia ed emozioni. Specialmente all'ingresso della statua lignea sul motopeschereccio "Nonno Rocco", tra gli applausi di tutti i presenti.





Il "Nonno Rocco" ha ospitato a bordo, oltre ai familiari dell'armatore e amici, il sindaco di Termoli Nico Balice, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti unitamente ad altri amministratori comunali e regionali. Con loro monsignor Gianfranco De Luca vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, il comandante della Capitaneria di Porto Sergio Mostacci e tutti gli altri esponenti delle Forze dell'Ordine.





Il culto di San Basso, la magia della processione in mare vive negli occhi di tutti, dai più piccoli ai più grandi.

Uno specchio d'acqua cristallino, il sole, la gioia, tutti elementi che hanno caratterizzato la processione a mare con i tanti pescherecci al seguito del "Nonno Rocco da dove svetta la maestosa statua di San Basso.

La costa del Lungomare Nord di Termoli è stracolma di persone, di turisti e tanti curiosi. Tutti sulle spiagge ad aspettare il passaggio del santo Patrono.





Poco prima del grattacielo, sul litorale Nord c'è stata l'inversione di marcia per tornare verso il porto ma subito prima è stata depositata in mare la corona di fiori in onore al Santo e alla gente di mare, sotto uno scrosciante applauso di tutti i presenti nelle imbarcazioni, con la preghiera letta da monsignor De Luca. Dopo la deposizione è stata la volta della banda.





Sotto un cielo che brilla nell'acqua, viva San Basso.

