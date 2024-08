Concorso regionale Empatia: vince Marika Cefariello

CASTELBOTTACCIO. Con il racconto "La lista della spesa", Marika Cefariello di Torre del Greco è la vincitrice della quinta edizione del concorso letterario ‘Come io vedo il mondo’ promosso dal circolo neoilluminista ‘Donna Olimpia Frangipane' di Castelbottaccio con il patrocinio del Comune di Castelbottaccio e della Regione Molise. “Empatia! Dillo con le mie parole” tema di questa edizione 2024 che si è aperta con i saluti istituzionali della Presidente dell’associazione Sabina Niro e del sindaco Mario Disertore e con l’intitolazione della piazzetta adiacente Piazza della Vittoria a donna Olimpia Frangipane, nobildonna vissuta a Castelbottaccio tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800, nota per il suo salotto culturale dove intellettuali dell’epoca discutevano e promuovevano idee di cambiamento.

La giuria presieduta da Antonella Presutti, scrittrice e presidente della Fondazione Molise Cultura e da Simonetta Tassinari (scrittrice e professoressa di storia e filosofia) e Giuseppe Pittà (scrittore e giornalista) ha premiato il racconto di Marika, un racconto delicato, scritto per sottrazione, scolpendo ogni singola parola, ogni singola immagine con la sensibilità di chi si fa parte della vita degli altri, del dolore degli altri, della sofferenza di Bianca e della sua fedeltà, fino alla fine, al proprio ruolo di madre. “Con mano, con occhi, con mente e con cuore attento l'autrice testimonia con lucidità il percorso di una malata di SLA, senza indugiare nel sentimentalismo, ma dando voce ai sentimenti e a quell'empatia, che rimane estremo baluardo della umanità. Ne viene fuori un racconto senza sbavature, che tocca nel profondo il lettore e convince.

Secondo premio al racconto “Homo Sum” di Caterina Battaglia di Genova. Un racconto il suo, commentano i giurati, che si distingue per la capacità di rappresentare in modo autentico e toccante la complessità delle emozioni umane di fronte al dolore e alla perdita. L'autore ci immerge nella sofferenza di Antonio con una narrazione intensa e sincera, in cui ogni parola contribuisce a creare un quadro vivido e palpabile della sua disperazione. Il punto di forza di questo racconto risiede nella sua capacità di creare personaggi profondamente umani e realistici. Antonio, con la sua vulnerabilità e il suo tormento, diventa il simbolo di tutte le persone che affrontano il dolore dell'abbandono. L'incontro con l'anziano signore, che inizialmente appare come un semplice spettatore, si rivela essere una figura di saggezza e conforto, offrendo un contrasto potente e significativo con la giovane disperazione di Antonio. La prosa è fluida ed evocativa, capace di trasmettere con grande efficacia le emozioni dei protagonisti.

Terzo premio alla poesia “Oltre il velo” di Reizlan Sabir di Bonefro, giovane studentessa del liceo linguistico di Casacalenda. La giovane Sabir dice: Questa poesia rappresenta una parte profonda della mia anima e delle mie esperienze come ragazza musulmana nata in Italia che porta il velo. L'ispirazione per questa poesia nasce dal desiderio di esprimere la mia identità e la mia visione del mondo. Il velo, spesso percepito come una barriera, per me è un simbolo di forza, bellezza e connessione. Attraverso i miei versi, ho voluto svelare le emozioni, i sogni e le storie che si nascondono dietro questo velo. Crescere tra due culture mi ha insegnato a vedere il mondo con occhi di comprensione e empatia. Ogni verso della mia poesia riflette questo viaggio di scoperta e connessione, dimostrando come il velo possa essere un ponte che unisce cuori e anime invece di dividerli. La giovane Sabir ha convinto ed è stata premiata anche dalla giuria popolare composta dai lettori Raffaella Sforza (Presidente), Anna Di Fonzo e Gianni Cicia. Una serata ricca di emozioni seguita con grande attenzione dal pubblico presente che ha potuto “immergersi” nelle opere vincitrici grazie all’interpretazione dell’attrice Barbara Petti che ha letto i brani dell’albo d’oro.