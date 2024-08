“Personalissima Mostra del Fumetto” a Petacciato

PETACCIATO. Inaugurata ieri sera, fino al 10 agosto, dalle ore 21 alle ore 23, presso la Biblioteca Comunale di Petacciato, sarà possibile visitare la “Personalissima Mostra del Fumetto”, allestita da Paola Lonzi e dal marito, Peppo Amodeo.

“Personalissima”, perché? Perché la nostra mostra non vuole essere una rassegna della produzione fumettistica moderna e contemporanea: è la raccolta delle riviste e degli album - alcuni dei quali sconosciuti ai più- molto amati da noi ragazzi degli anni settanta. Sicuramente i più amati da Peppo, dai suoi coltissimi cugini (Paola, Antonio e Pietro leggevano correntemente anche quelli inglesi, francesi e spagnoli non tradotti in italiano) e da me, “linusiana spinta”.

Molto amato anche Tex Willer, I cui numeri esposti ci sono stati dati dal signor Michele Benedetto, che li ha scelti fra i più di mille della sua collezione. Numerosi gli autori italiani, su tutti Hugo Pratt, creatore dell’affascinante Corto Maltese (noi ragazze si era tutte innamorate di lui); tra gli altri, inoltre, un insospettabile Dino Buzzati con il suo “Poema a fumetti”, che, edito nel 1969, è considerato uno dei primi graphic novel mai pubblicati. E, poi, non mancano i francesi, gli inglesi, gli argentini, gli americani…; così come non mancano i fumetti destinati ai bambini, perché è vero che avevamo vent’anni, ma come si può resistere a Pippo?

