Red Tails: da Tuskegee a Ramitelli: la proiezione d'autore a Portocannone

PORTOCANNONE. Giovedì sera, 8 agosto, dalle 21.30, in piazza Skanderbeg a Portocannone, proiezione del documentario Red Tails (da Tuskegee a Ramitelli).

L'evento rientra nella rassegna "Dialoghi d'autore" e vedrà l'assessore alla Cultura Valentina Flocco dialogare, appunto, con Marco Altobello, alla presenza del sindaco, Francesco Gallo. «Terzo appuntamento di Dialoghi d’Autore, stavolta in Piazza Skanderbeg, perché la Storia è di tutti e, in aggiunta alla nostra consueta chiacchierata “con base libro”, si proietterà un prezioso docufilm», a illustrarlo l’assessore alla Cultura, Valentina Flocco.

«Ramitelli, frazione di Campomarino, marzo 1945, il 332º Fighter Group è il primo reparto dell'aviazione statunitense composto da piloti di colore.

Questi uomini sono i protagonisti di una storia di riscatto e di redenzione che ha cambiato per sempre l'aviazione americana e ha spianato la strada al movimento per i diritti civili negli Stati Uniti. La storia dei Tuskegee Airmen ha consentito di abbattere pregiudizi e discriminazioni portando all'abolizione della segregazione prima nell'esercito e poi nella società americana. Marco Altobello, storico, ci parlerà dunque di ciò che accadde qui vicino a noi durante la Seconda Guerra Mondiale, in quei territori che tutti noi conosciamo come “la pista” di Campomarino ma, come è accaduto a me per lungo tempo, senza conoscerne tutti i dettagli.

E si sa, la Storia affascina, seduce, compariranno gli antefatti storici, i visi e i racconti dalle voci dei protagonisti, le loro motivazioni…e questa volta ancora di più per i contributi video alla serata. Si dirà di quanto fu dirompente quello che ancora oggi è considerato uno dei primi e più importanti esperimenti sociali nel senso della lotta alla discriminazione razziale. #estateportocannonese2024».