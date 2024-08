Arriva a Bonefro la sacra reliquia di Santa Bernadette

BONEFRO. Arriva oggi, alla parrocchia di Santa Maria delle Rose di Bonefro, la sacra reliquia di Santa Bernadette Soubirous. Un nuovo evento di grazia per la comunità e per tutto il territorio che richiamerà pellegrini e tutti coloro che vorranno portare il proprio omaggio e una preghiera affidandosi alla giovane santa ((1844-1879) alla quale è apparsa, nella grotta di Massabielle, la Madonna di Lourdes. Un programma di iniziative, previste nel corso della peregrinatio, si propone di offrire un'opportunità per rinnovare la propria fede e condividere il cammino in una sosta di pace, riflessione, comunione e speranza.

"Anche in questa estate – spiega il parroco don Luigi Mastrodomenico – quando Bonefro e tutti i centri del territorio riaccolgono tanti suoi figli e figlie che vivono altrove, vogliamo vivere alcuni giorni di preghiera comunitaria e personale, momenti di "formazione" cristiana e di fraternità, sostenuti dalla testimonianza di Santa Bernardette di Lourdes, una donna, segnata dalla presenza del Signore Gesù in tutte le situazioni della sua vita. Lei ha avuto il dono di vivere l'attenzione al Signore guidata da Maria, Sua e nostra Madre. L'accoglienza di una reliquia di Santa Bernadette è una 'provocazione' sensibile a metterci sotto la sua testimonianza per essere pellegrini sulla via del Signore Gesù. Questi giorni di preghiera viviamoli anche come preparazione all'Anno Santo del 2025. In questi giorni, sostenuti dalla testimonianza di Santa Bernadette riscopriamo anche alcuni Sacramenti tappe della vita cristiana che ci uniscono a Gesù, alla comunità cristiana e al mondo intero. Buon Cammino di preghiera e grazie a tutti per la collaborazione".

PROGRAMMA

Lunedì 5 agosto 2024

Ore 10.00: Arrivo e accoglienza della reliquia in piazza Municipio e preghiera dell'ora media.

Ore 18.00: Preghiera del Santo Rosario.

Ore 18.30: Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta da S. E. Mons. Giantranco De Luca, vescovo della diocesi di Termoli-Larino.

Ore 21.30: Preghiera del Santo Rosario con riflessione di Santa Bernadette.

Martedì 6 agosto 2024

Ore 09.30: Visita alle famiglie, con benedizione delle case e comunione agli ammalati.

Ore 18.00: Preghiera del Santo Rosario.

Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica presieduta da don Costantino Di Pietrantonio, parroco di Santa Croce di Magliano.

Ore21.30: Testimonianza sul "Sacramento dell'Eucarestia fonte e culmine nella vita della Chiesa" a cura dei coniugi Vito Chimienti e Anna Berardi, direttori della Caritas diocesana di Termoli - Larino. Il coro parrocchiale di Casacalenda animerà questo momento.

Mercoledì 7 agosto 2024

Ore 09.30: Visita alle famiglie, con benedizione delle case e comunione agli ammalati.

Ore 18.00: Preghiera del Santo Rosario

Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica e riflessione sulla virtù della speranza, in preparazione all'Anno santo 2025, presieduta da don Marco Di Iorio, parroco di Torella e Fossalto, diocesi di Trivento

Ore 21.30: Processione per le vie del paese con la Reliquia e fiaccolata per la pace.

Giovedì 8 Agosto 2024

Ore 09.30: Visita alle famiglie, con benedizione delle case e comunione agli ammalati

Ore 18.00: Preghiera del Santo Rosario.

Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Gabriele Mascilongo, parroco della Cattedrale di Termoli

Ore 21.30: Testimonianza sul "Sacramento del Battesimo: inizio della vita cristiana" a cura di Don Angelo Valente, presbitero della diocesi di San Severo, già missionario in Africa. Il coro parrocchiale di Bonefro animerà questo momento.

Venerdì 9 agosto 2024

Ore 10.00: Celebrazione Eucaristica e rito dell'Unzione degli Infermi con la partecipazione degli ospiti della casa di riposo "Padre Minozzi" e familiari

Ore 18.00: Preghiera del Santo Rosario

Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Pio Di Rosario, parroco di Colletorto

Ore 21.30: Testimonianza sul "Sacramento dell'Unzione degli Infermi: la compassione di Dio per l'uomo", a cura di Giuseppe Colucci, presidente Unitalsi-Sezione Molisana. Tutti gli operatori sanitari sono invitati. Il coro di Guardialfiera animerà questo momento.

Sabato 10 agosto 2024

Ore 9.30: Visita alle famiglie, con benedizione delle case e comunione agli ammalati

Ore 16.30: Benedizione degli animali, dei mezzi agricoli e di trasporto, presso l'area adiacente a campo sportivo

Ore 18.00: Preghiera del Santo Rosario.

Ore 18.30: Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Antonio Lazzaro. Prelato della Camera Apostolica.

Ore 21.30: Testimonianza sul "Segno della Croce: la preghiera che accompagna la vita cristiana" a cura della biblista Rosalba Manes. Il coro di Bonefro animerà questo momento.

Domenica 11 agosto 2024

Le Sante messe delle ore 8.30 e delle 10.30 non saranno celebrate.

Ore 18.00: Preghiera del Santo Rosario.

Ore 18.30: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Mengoli, Vescovo di San Severo e saluto alla reliquia.

Lunedì 12 agosto 2024

Ore 08.00: Partenza per il pellegrinaggio a Pietrelcina da piazza Municipio, con l'autobus

Ore 18.00: Solenne celebrazione Eucaristica e consegna della Reliquia. La reliquia rimarrà a Pietrelcina nei giorni successivi

* La chiesa resterà aperta tutti giorni dalle ore 08.30 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.30

* Ogni giorno sacerdoti saranno disponibili per le confessioni.

* Chi desidera ricevere le date dei propri sacramenti può richiederli in sacrestia.