Sfogo alla fantasia col "riciclo ricreativo in spiaggia"

TERMOLI. Domani, martedì 6 agosto, dalle ore 10, presso il Lido Tricheco Beach, sarà tutto pronto per dar via al terzo appuntamento con un altro divertente laboratorio di Riciclo creativo in spiaggia.

Questo laboratorio nasce con lo scopo di stimolare la creatività attraverso il riutilizzo di materiali considerati "scarti", ricreando oggetti simpatici e divertenti. Il riciclo creativo è il riutilizzare vecchi oggetti per crearne di nuovi, offrendo loro una seconda vita. In ogni giornata andremo a creare degli oggetti ecosostenibili insieme ai bambini di tutte le età, aiutati e supportati dallo staff di Rieco Sud. Il laboratorio consiste nel recuperare materiali di uso comune in carta e cartone, plastica e metalli in maniera creativa, dando sfogo alla fantasia e realizzando dei piccoli manufatti individuali e di gruppo. Siamo molto attenti all’argomento e promuoviamo nelle nostre attività l’idea dello scarto non come rifiuto, ma come oggetto che può avere una nuova vita ed essere riutilizzato, rinnovato e condiviso, per un mondo più pulito e con meno sprechi. Scegliere di offrire loro materiale duttile, trasformabile e versatile, qual è quello di recupero, significa credere nell’importanza di coltivare nei bambini il pensiero divergente, la creatività, la capacità di problem solving e l'immaginazione. Rocchetti che si prestano per giochi di equilibrio, anime di rotoli impilate per convalidare la legge di gravità, assemblaggi creativi con tappi di sughero, ritagli di stoffa, pezzi di gomma, diventano rifi-utili proprio perché capaci di innescare pensieri, artistici, composizioni estetiche.

La sostenibilità è il grande tema del nostro tempo e non possiamo che dedicarvi tanta attenzione, riflessione, e risorse perché sia sempre più chiaro a tutti quanto è fondamentale fare ognuno la propria parte, fatta di piccoli gesti quotidiani.

Non ci resta quindi che augurare una buona giornata del riciclo a tutti!

L’ultimo appuntamento con il “Riciclo creativo” è previsto per martedì 20 agosto presso il Lido La Lampara. Vi aspettiamo numerosi!!