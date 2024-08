«Il culto di San Basso ci unisce e rafforza il senso della comunità termolese»

San Basso, il neo sindaco Nico Balice

TERMOLI. La gioia che si vive e si respira durante la festa patronale di San Basso è indescrivibile. È stupefacente vedere quanti davvero serbano nel loro cuore la figura del Santo Patrono termolese e quanti, anche da lontano non riescano a non pensare a questo giorno. Non si dimenticano le radici, ma si rafforza il legame con la propria terra d’origine.





Devozione, i valori, la famiglia, gli amici e l’amore. Perché è l’amore che ha spinto tutti a partecipare ad una celebrazione così importante e sentita, ed è l’amore che ci tiene stretto nel nostro cuore la devozione per il nostro Santo Patrono.





Il Solenne Pontificale sul sagrato della cattedrale, momento suggestivo e significativo, come gli altri che scandiscono la più importante manifestazione della città durante l'anno.





A presiederla monsignor Gianfranco De Luca.

Insieme a tutti i sacerdoti del presbitero diocesano, presente anche monsignor Antonio Lazzaro.





Dinanzi, in prima fila, le autorità, il neo sindaco Nico Balice insieme al presidente della provincia Giuseppe Puchetti, all’amministrazione comunale, oltre alle rappresentanze delle forze dell'ordine e armate di stanza sul territorio. Numerose anche le altre autorità. Un Pontificale che ha preluso poi alla processione, con cui San Basso è stato portato per le vie del centro.

«Uno sguardo emozionato come a inizio campagna elettorale, però qui l'emozione è ancora di più. La devozione per San Basso è talmente evidente che ci uniamo e ci aggreghiamo e la comunità si sente ancora più forte» ha dichiarato il sindaco Balice.

"E' sempre emozionante stare qui a San Basso, così come la festa di San Pardo. Ci tenevo tantissimo a venire in queste vesti" ha commentato Puchetti.

