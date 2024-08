San Donato, ventesimo pellegrinaggio notturno da Ururi a Rotello

ROTELLO-URURI. San Donato, ventesimo pellegrinaggio notturno da Ururi a Rotello.

L'associazione socio-culturale ricreativa "Le nostre radici" organizza il ventesimo pellegrinaggio notturno a piedi da Ururi a Rotello in onore di San Donato vescovo e martire. Si svolgerà nella notte del 7 agosto 2024 con ritrovo alle 3.45 in piazza Santa Maria a Ururi. Di seguito il programma: alle 4 benedizione del pellegrinaggio da parte del parroco, don Michele Di Legge, e partenza; alle 6.30 sosta colazione offerta dall'associazione; tra le 8 e le 8.30 arrivo in paese e accoglienza da parte del parroco, don Marco Colonna, dalle autorità locali e dai fedeli di Rotello; alle 9 santa messa per i pellegrini celebrata da padre Martin.

L'iniziativa è promossa in collaborazione con i Comuni, le parrocchie e le Pro loco di Ururi e Rotello.

Quest'anno il pellegrinaggio notturno a San Donato ha una duplice ricorrenza: si ricorda il 20esimo anniversario da quando è stato istituito e con esso si vogliono ricordare tutti i pellegrini, vivi e defunti, che hanno partecipato alle precedenti edizioni. Un'occasione per prepararsi anche all'inizio dell'anno Santo che il prossimo 24 dicembre avrà inizio e sarà un anno di Grazia e Santità. "Con San Donato – affermano fra Gabriele Violante e Michele Celeste, fondatore e presidente dell'associazione 'Le nostre radici' insieme a Caterina Ferrara e Carmen Frangiosa – desideriamo camminare nella fede, lui è stato fedele a Cristo, fino a dare la vita. È un testimone della fede e per questo i nostri padri lo hanno eletto come loro protettore recandosi in pellegrinaggio nei tempi antichi. Anche noi come loro desideriamo metterci in cammino e seguire le orme dei santi per vivere in loro compagnia ed avere la loro protezione".

