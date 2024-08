MoliseCinema: al via da domani 6 agosto la 22esima edizione del festival

CASACALENDA. Al via da domani 6 agosto la 22a edizione di MoliseCinema che si svolgerà fino all’11 agosto a Casacalenda in provincia di Campobasso. Sei giorni intensissimi e ricchi di proiezioni, concorsi, eventi, ospiti e incontri che animeranno le piazze e i vicoli del borgo molisano che da 22 anni ospita il Festival ispirato al motto “Piccoli paesi, grande schermo”.

Si comincia alle 12 presso il convento di Sant’Onofrio con i Corti tra 2 rive e l’inaugurazione della residenza di scrittura euro-mediterranea in collaborazione con la rete CoopMed. Si prosegue la prima giornata di festival al Cinema-Teatro dove alle 17.00 partirà la sezione Percorsi. Concorso corti italiani. Nell’ordine saranno proiettati: Dissidia di Letizia Zatti; Reem al shammary di Mattia Ramberti; Però son simpatiche di Gianpaolo Pupillo; Ultraveloci di Paolo Bonfadini e Davide Morando; The Meatseller di Margherita Giusti.

Alle 18.15 al via anche la sezione Frontiere. Concorso documentari con la proiezione de Il re fanciullo di Alessandra Lancellotti. Vita e arte si confondono in questo documentario fiabesco, ambientato tra le stanze del Castello di Rivara, che la figura eclettica di Franz Paludetto ha trasformato nel 1983 in un museo e residenza per artisti. Ed è proprio una giovane artista ad accompagnarci attraverso la stratificazione delle vicende di questo luogo e di coloro che lo hanno attraversato. Il risultato è uno scavo storico e intimo, un viaggio nella materia stessa di cui sono fatte le immagini e la memoria.

Al via gli incontri letterari, appuntamento immancabile del festival. Alle 19.00 al Parco cinema la presentazione di Magnifico e tremendo stava l'amore, di Maria Grazia Calandrone. Con l’autrice ne parlano Laura D’Angelo, Annalisa Fratianni e Valentina Fauzia. Letture di Verdiana Costanzo.

Dopo il successo di Dove non mi hai portata, Maria Grazia Calandrone indaga le vite dei protagonisti di un fatto realmente accaduto, con sguardo da investigatrice e sensibilità da poetessa. E ci restituisce una vicenda in cui i chiaroscuri sono cosí tanti e intrecciati da impedirci una lettura unica. Come in tutte le storie d'amore.

È una storia vera, quella che Maria Grazia Calandrone ricostruisce: la vicenda delittuosa di Luciana Castello, vittima delle violenze del marito e responsabile della sua morte, assolta nel 2012 da Evelina Canale, con una sentenza confermata nel 2014 da Mario Lucio D’Andria e Giancarlo De Cataldo: “Una decisione sconvolgente per intelligenza e audacia – spiega ancora Calandrone – che motiva la scrittura di questo libro”.

Alle 20.30 presso l’Arena Vittorio la presentazione del progetto Corti tra 2 rive. Mentre alle 20.45 per la sezione Paesi in corto. Concorso corti internazionali saranno proiettati: Bridge di Tara Aghdashloo, Regno Unito; Votre attention s’il-vous-plaît di Colette Natrella, Francia; Allégresse, di Gillie Cinneri, Belgio; Halakocha/The Client di Noa Gusakov, Israele.

Alle 21.45 per la sezione Paesi in lungo. Concorso lungometraggi il festival sarà aperto dalla proiezione di Gloria di Margherita Vicario, con Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi a cui seguirà un incontro con la regista. Primo titolo in concorso.

In Arena Scipione alle 21.15 inizia l’omaggio del festival a Stefania Sandrelli con la proiezione di C’eravamo tanto amati (1974), di Ettore Scola, con Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Nino Manfredi. A presentarlo la figlia Silvia Scola con Piercesare Stagni nel 50° anniversario del film. Alle 23.00 a chiudere la prima serata di festival al Cine Bistrot Michele Messere in Live Vinyl Dj set.

Il Festival è organizzato dall’Associazione MoliseCinema, con la direzione artistica di Federico Pommier Vincelli. Ha il patrocinio e il contributo della Direzione generale Cinema del Ministero della Cultura (MiC), ed è promosso da Regione Molise (Assessorato alla Cultura) e Comune di Casacalenda.

Partner di MoliseCinema 2024 sono Cineteca Nazionale-Centro Sperimentale di Cinematografia; Cineteca di Bologna; Istituto italiano di cultura di Tunisi; Comando regionale del Molise della Guardia di Finanza; Università degli studi del Molise; Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), Coop Med; IFA-Scuola di cinema di Pescara, Libreria Risguardi di Campobasso, Maack; Moli.se; Disisradio; Cooperativa Koinè; Cooperativa Nardacchione; Collaborano le aziende: La Molisana; Dimensione, Key Desk; Steiger Kalena; Biosapori; Mondo nuovo; Di Fonzo; Roxy bar; Marina Colonna; Di Majo Norante; Casa Pleiadi, Scauzilli, Scorpiauto. Per la sezione MoliseCinema Tour, che si svolgerà dal 16 agosto al 5 settembre in altri centri del Molise, collaborano: Comune di Venafro, Comune di Castel Giudice, Comune di San Giuliano di Puglia.

Direzione organizzativa: Salvatore Di Lalla. Programmazione: Cristian Ferrao. Relazioni internazionali: Paola Talevi. Programmazione: Veronica Flora. Documentari: Giacomo Ravesi. Retrospettive: Raffaele Rivieccio. Ospitalità: Maria Laura Danza. Tutti i componenti dello staff di MoliseCinema 2024 sono citati nel catalogo e nel sito del Festival.