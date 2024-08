Un messaggio di pace e solidarietà dal 39esimo Festival internazionale del Folklore

TERMOLI. Slovacchia, Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina, Portogallo, Bulgaria e naturalmente Italia. Non sono Giochi olimpici, ma le bandiere che sventoleranno da giovedì sera a sabato sera, nella 39esima edizione del Festival Internazionale del Folklore e delle Culture marinare, organizzato dal gruppo A Shcaffette, fondato nel 1977. Dall8 al 10 agosto, ogni sera dalle 21.30 sulla Scalinata del Folklore, che non si chiama così a caso, si alterneranno una decina di gruppi, preceduti ogni sera da una sfilata in corteo e costumi tradizionali in centro. Un appuntamento irrinunciabile dell'estate termolese.

Nel volumetto che accompagna l'evento, il sindaco Nico Balice sottolinea che «Sarà una festa dei popoli, con la quale, ancora una volta, si cercherà di respingere i venti di guerra che interessano i Paesi non troppo lontani e che ogni giorno sono alla computa dei danni e con l'inesorabile perdita di vite umane che dovranno essere fermate il più presto possibile. Attraverso il Festival internazionale del Folklore e delle Culture marinare vogliamo rinsaldare il nostro messaggio di pace e solidarietà».

Il presidente, Domenico Senese, ribadisce che: «E' stato un lavoro duro perché portare qui nove gruppi non è impresa facile».

«Oltre 300 artisti coinvolti, 3 giorni di spettacolo, 5 giorni di presenza di gruppi stranieri che vivono la Città di Termoli in tutta la sua bellezza,

Migliaia di spettatori per tre serate di ogni dove per uno spettacolo interamente gratuito, moltiplicate il tutto per 39 anni e otterrete un numero che indica la storia del nostro Festival», sottolineano i promotori de "A Shcaffette".

Sfileranno e si esibiranno da Kosice (Slovacchia): Folklore Ensemble "Hornàd";

da Gevgelija (Macedonia del Nord): Ensemble "Bojmija";

da Banja Luka (Macedonia del Nord): Folklore Ensemble "Mladost-Zaluzani";

da Aveiro (Portogallo): Grupp Folklorico "Da Casa do Povo de Cacia";

da Silistra (Bulgaria): Folkloric Dance Formation "Grebentsi".

Dall'Italia, oltre ovviamente alla 'A Shcaffette, ci saranno:

da San Sosti (Cosenza): I Cantori del Pettoruto "A Pacchianeddra Sansustisa";

da San Nicandro Garganico (Foggia): "U Cunciurtin Sannicandrese";

da Santissimi Cosma e Damiano (Latina): "Il Contado";

da Ripalimosani: il circolo musicale "Pietro Mascagni".