«Sguardi dal mondo», documentari sotto le stelle a Chieuti

CHIEUTI. Torna a offrire lo spaccato dell'ambiente marino raccontato dal suo "obiettivo".

Parliamo di Giuseppe Barile, che i nostri lettori ricorderanno per alcuni documentari che abbiamo promosso e proposto, nella sua vena cultural-ambientale.

«Vi aspetto domani per una serata dedicata ai documentari sotto le stelle. Per l'occasione potrete visionare l'intero documentario Micro - La Minaccia invisibile.

L'appuntamento è per questa sera, a Chieuti, alle ore 21, presso Largo IV Novembre, nei pressi del municipio. Sarà allestito un piccolo cinema all'aperto dove poter visionare due dei documentari che ho prodotto negli ultimi anni. Per l'occasione non sarò solo ma avrò il piacere di dialogare con il filosofo prof. Michele de Pasquale, il mio prof di Filosofia!

Un ringraziamento particolare agli organizzatori e nello specifico all'instancabile Giovanni Licursi».