“Magnifico e tremendo stava l’amore”, il ritorno di Maria Grazia Calandrone

CASACALENDA. Corti, documentari, film e anche grande editoria a MoliseCinema a Casacalenda.

Dopo il successo di ‘Dove non mi hai portata’ è tornata a MoliseCinema con il suo nuovo libro Maria Grazia Calandrone.

La sensibilità poetica e il talento della scrittrice accompagnano il lettore in “Magnifico e tremendo stava l’amore” ispirato anch’esso a un fatto di cronaca. Profonda e acuta l’esplorazione dell’animo umano per un’opera che sembra un’incisione, colpisce, in sostanza lascia il segno, come nello stile dell’autrice.

Maria Grazia Calandrone è stata ospite del Festival al Parco del cinema, in dialogo con Laura D’Angelo, Annalisa Fratianni e Valentina Fauzia. Letture di alcuni brani a cura di Verdiana Costanzo.

La ventesima edizione si era aperta in mattinata al convento di Sant'Onofrio.

Convento di Sant’Onofrio con Corti tra 2 rive, inaugurazione della residenza di scrittura euro-mediterranea. In collaborazione con la rete CoopMed.

Quattro gli autori selezionati: il corso Mario Piriottu, l'italiano Tommaso Barba, la marocchina Siham Bargach e il tunisino Marwen Trabelsi.

Maurizio Cavaliere