65 anni fa: il brillante catechismo ideato da un vescovo di Guardialfiera

GUARDIALFIERA. Eravamo in tre, tre “briganti” e tre pensanti nel pomeriggio del 7 agosto 1959. Mi ero associato a don Michele Vincelli e a don Antonio Lalli, Sacerdoti di Guardia, venuti da Termoli e da Roma a solennizzare, con don Natale, il culto nelle tradizionali feste religiose d’agosto.

Eravamo in tre, desiderosi di far visita al vegliardo Arciprete don Donato Caluori e porgere a lui i sereni auspici per il suo giorno onomastico. Eravamo insieme nella ariosa sua camera affacciata sulla Valle del Biferno. “Oh! Che conforto, che gioia. In verità vi aspettavo”. Scambi di saluti, mentre la Signora Teresa Bucci di Larino – nobildonna d’altri tempi e consorte di Alfredo, medico e nipote di don Donato – esortava la domestica a dispensarci ferratelle e leccornie, combinate con Vermut e con la “Strega” di Benevento.

Il vecchio prete si lamenta a causa della sua artrite reumatoide che gli preclude “lo scendere e il salir per le sue scale”, e per la impossibilità di recarsi in chiesa. Per cui non celebra messa ormai da quasi un anno. Si rincuora tuttavia praticando con gusto la Liturgia delle Ore.

A don Michele e a don Antonio chiede opinioni e curiosità sul nuovo pontefice Giovanni XXIII – Angelo Giuseppe Roncalli – venuto da Venezia ed eletto papa nel trascorso mese di ottobre. “Gli porto vent’anni: io sono del 1861, lui è dell’81” – bisbiglia don Donato. “Sarà il Papa dalle grandi sorprese; il papa dell’ecumenismo, della confidenzialità, un Papa buono” – afferma don Michele. “Il 25 gennaio, nella Basilica di San Paolo fuori le mura – rivela don Antonio Lalli – ha annunciato l’indizione di un Concilio Ecumenico!”.

“Ma voi – dice don Donato – ricordate un altro Patriarca di Venezia, eletto Papa nel 1905, altrettanto innovativo? Bene, era Pio X (Giuseppe Melchiorre Sarto) divenuto famoso nella Chiesa soprattutto per il “suo" catechismo della Dottrina Cristiana, geniale per le brevi e stimolanti domande e risposte fra educatori e allievi. (Chi ci ha creato? – e tutti: ci ha creato Dio. Chi è Dio? Risposta: Dio è l’essere perfettissimo creatore e Signore del Cielo e della terra). Un metodo semplice che suscitò frenesia, ammirazione e condivisioni. “Soltanto che - svela con rabbiosa beatitudine il vecchio arciprete – c’è solo un caso sorprendente, strano! C’è un delitto occulto e impunito. C’è il fatto che nulla nel capolavoro del Catechismo appartiene a quel Papa! Nulla, davvero niente ha scritto Pio X nel suo Compendio. Nulla gli appartiene! Tutto invece era già stato ideato, era stato scritto e praticato a Guardia, un secolo prima di lui!

Il vero autore è, dunque, un altro, è Mons. Filippo Speranza, ultimo Vescovo residenziale di Guardialfiera.

L’utilizzazione del libretto non oltrepassò i confini della nostra Diocesi perché, in quei tempi, inadeguati erano i metodi ed i mezzi pratici ed economici per farlo sprovincializzare. Il primo esemplare fu però spedito in Vaticano per il prescritto imprimatur. Da qui tutto è ipotizzabile”.

“D’altra parte Pio X era nato nel 1835 quando il Catechismo di Guardialfiera – assicura don Donato – costituiva già un gioiello didattico perché ragionato e scritto apposta, con il linguaggio vivace e comprensibile al popolo contadino del Molise. Io stesso – continua l’anziano parroco guardiense – io ne ho fatto uso ed io stesso nel 1893, attraverso l’Editrice Vera di Roma, ne curai la ristampa. Vale a dire 75 anni dopo il “trasloco” di mons. Speranza e 10 anni prima che Pio X fosse stato eletto Papa. Quando nel 1906 egli stampò a Milano il “suo” Catechismo, io e tutto il Clero di Guardialfiera “gridammo silenziosamente” allo scandalo, al disonorevole inganno, alla indegna mistificazione e al sensazionale plagio, praticato parola per parola a tutte quante quelle pagine pensate e vergate dal nostro Vescovo Speranza.”

“Cosa fareste voi oggi?”. Interpella don Donato ai suoi due preti in quel 7 agosto di 65 anni fa. Risposta. “Ciò che ha fatto quel tuo clero nel 1906. Nulla arciprè: solo un silenzio redentivo”. Ci siamo infine salutati con abbracci pieni di speranze. “Ci rivedremo a Natale” dicono insieme don Michele e don Antonio. Ma l’Arciprete si spegnerà santamente – pressoché centenario – il 19 novembre 1959.

Il suo nome resterà concatenato al Catechismo di quel nostro Vescovo così com’è legato e visibile nella verticalità, nella linearità e nella bellezza del campanile della Cattedrale, desiderato e realizzato “cum aere suo et auxilio populo”.

Vincenzo di Sabato.