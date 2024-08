Riciclo, riduco e riuso: il viaggio itinerante per uno stile di vita sostenibile

TERMOLI. Domani, giovedì 8 agosto sulla spiaggia libera di Rio Vivo, vicino allo stabilimento balneare Havana Beach, vi aspettiamo con l’ultimo appuntamento itinerante del “Centro del riuso…che spasso!” a cura della Rieco Sud in collaborazione con il Settore Ambiente del Comune di Termoli.

Il Centro del Riuso permette di dare una nuova vita ai beni di cui ci si vuole disfare ma che, essendo ancora in buono stato, possono essere utili ad altri. I beni, consegnati GRATUITAMENTE devono essere vengono messi a disposizione GRATUITAMENTE di altri utenti che sono interessati ad entrarne in possesso ed utilizzarli dando loro nuova vita.

Domani, sotto il gazebo Rieco Sud, verranno allestite delle piccole vetrine con oggetti provenienti dal Centro del Riuso che gli utenti potranno prendere gratuitamente per donargli una nuova vita. Durante questa giornata i membri dello staff potranno rispondere a tutte le domande e curiosità, per fornire informazioni su come trarre il massimo vantaggio dalla cultura del riuso.

Questo è un ulteriore e fondamentale passo per l'abbattimento della produzione di rifiuti, nell'ottica di reinserire nel circuito dell'utilizzo oggetti che non sono, appunto, rifiuti, ma risorse potenzialmente utili a molti.

Il Centro del Riuso ha tra suoi obiettivi principali:

- la tutela dell’ambiente, riducendo il conferimento dei rifiuti all'isola ecologica e promuovendo la cultura del riciclo e della lotta allo spreco;

- educare le persone al riuso creativo degli oggetti, altrimenti destinati alla discarica, così si impara e si entra nell’ottica che gli oggetti in disuso possono avere una nuova vita.

La spiaggia in estate è il luogo ideale per spiegare l’importanza del riciclo e per promuovere uno stile di vita più sostenibile e un’etica del consumo a basso impatto ambientale e la Rieco Sud è sempre al lavoro per realizzare un sistema circolare virtuoso che può contribuire a ridurre gli sprechi e la quantità di rifiuti da smaltire.

Vi aspettiamo numerosi!