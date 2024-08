Al Teatro Verde un grande classico della commedia molisana

TERMOLI. In casa di Ciccillo si vive di stenti, in uno stato di povertà assoluta. Nonostante questo, la moglie Concetta finge agiatezze 'culinarie' agli occhi del quartiere, creando allusioni, gag e spassosi malintesi. Ma a movimentare la vita domestica non basta il surreale fidanzamento della figlia Angelina con Vittorio, rampollo della nobile famiglia Pettulli, a complicare le cose ci pensa pure l’arrivo di Alfonso - fratello di Ciccillo - che torna dall’America e che tutti credono ricchissimo. Da qui parte un intreccio di situazioni divertenti, perché il dubbio è: lo zio d'America è tornato davvero ricco o è più povero di prima?

Per conoscere la risposta basterà assistere a "I soldi non fanno la felicità - Specialmende quanne so' poche", un grande classico del teatro popolare molisano in programma martedì 13 agosto, alle 21 e 30, al Teatro Verde di Termoli.

Una commedia divertentissima, che ha registrato sold out ovunque e che è considerata uno dei più grandi successi di Jamme Bbelle, il noto festival di teatro che ad autunno tornerà in Molise con la sua terza edizione.

Sul palco la compagnia 'Sceme sembe nuje' di Santa Croce di Magliano, che ormai da quasi 40 anni rappresenta una delle realtà artistiche più importanti della regione.