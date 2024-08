"I cunde" in piazza per raccontare l'atmosfera magica della vita di ieri

Puntualmente impegnata a riscoprire i valori sociali custoditi nel dialetto d'un tempo. Appuntamento dunque, questa sera, alle ore 21.30, ai piedi della Torre di Giovanna I d'Angio'. Una cornice storica pronta ad esaltare nel modo migliore lo spirito di un evento che mette in primo piano la voce dei più piccoli e degli anziani protagonisti. Il camino, la luce delle candele, il focolare domestico nella casa di una volta erano gli elementi che consentivano di prolungare la durata del giorno per ascoltare dai nonni i loro racconti. Far proprie le loro certezze e le loro indicazioni. In un clima felice pronto a trasmettere emozioni, esperienze e valori utili alla crescita della persona. I racconti, si sa, regalano intorno al fuoco preziose esperienze di socialità che rallegrano e motivano ad andare avanti. L' evento e' inserito nel progetto "Il filo della memoria" Elaborato dai soci de "La Coccinella" guidata da Camilla Di Rocco. Non perdere di vista dunque i legami del passato per non smarrire i colori del dialetto e i momenti più esaltanti di vita comunitaria. Saranno le ricerche, i filmati prodotti, i detti di ieri e, appunto, i racconti, "i cunde" nella lingua dialettale del luogo, a ricordarlo a voce alta. Coinvolti bambini e anziani per stabilire un ponte tra presente e passato.

Ma anche per sapere di più su un tipo di comunicazione che all'epoca appassionava e incuriosiva. E teneva alta pertanto l'attenzione. Tra la torre, il campanile del Battista e il Palazzo Marchesale di Bartolomeo Rota, viene assicurata cosi un'atmosfera da favola che certamente rallegra. Il racconto possiede un alto valore educativo. Tocca il cuore di tutti, poi, se la voce narrante che racconta i propri ricordi e le proprie storie e' quella accattivante del nonno. «Quelle mani cosi sapide di vita - precisa Walter Cordone - quella ruga scolpita ogni giorno, dettano il ritmo della tua nuova vita di un'esperienza nuova e curiosa. Dove ti culli senza fretta. Dove ti acquieti e reclami i giorni vissuti, i ricordi lontani e precisi come questi. Si, questi che stai realizzando ora, adesso e domani diverranno nuovi ricordi. E quindi viviamoli come quelli di ieri». Il massaggio è forte. Aiuta a crescere. Rilancia il valore sociale di questa figura insostituibile e straordinaria.

Luigi Pizzuto