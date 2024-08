Un capitolo della Grande Storia ha preso forma in piazza Skanderbeg

PORTOCANNONE. «In una Piazza Skanderbeg che inizia a prendere forma, ieri sera abbiamo rievocato un capitolo della Grande Storia che si è svolta a pochi passi da noi. Lo storico Marco Altobello, il primo ad occuparsi del tema in Italia, introducendo e presentando il suo libro “Red Tails. Da Tuskegee a Ramitelli” (Mazzanti Editore, 2023), ci ha raccontato che Ramitelli, frazione di Campomarino, è stato teatro di un fondamentale esperimento sociale iniziato negli Stati Uniti nei primi anni ‘40, a Tuskegee, Alabama, volto al riconoscimento dei diritti civili della popolazione afroamericana negli Usa. In realtà l’inserimento nei ruoli militari dei piloti neri era parte di un teorema che nelle intenzioni dello stato maggiore dell’aviazione statunitense doveva confermare l’inettitudine dei militari di colore a posizioni di responsabilità e di comando», narra così la serata di giovedì Valentina Flocco, assessore alla Cultura del Comune di Portocannone.

«Ma così non fu, a Campomarino i piloti di colore si distinsero per abilità, coraggio e combattività divenendo i migliori piloti di guerra dell’aviazione alleata. Peraltro, segregati nella società americana e nella stessa aviazione presso cui erano in forze, i piloti delle Code Rosse e tutto il personale di colore della Ramitelli Airfield vissero in Molise la prima esperienza di parità, integrandosi con la popolazione locale. I Red Tails erano richiesti come scorta dai bombardieri della II Guerra Mondiale per il loro eccezionale valore, erano i migliori, ma molti ignoravano il colore della loro pelle. Il riconoscimento dei loro diritti avrebbe dovuto fare ancora tanta strada in America, ma la breccia dei Tuskegee Airmen fu il presupposto indispensabile per la doppia vittoria (Double Victory), quella contro il nazismo e quella contro la discriminazione e l’apartheid.

Nelle immagini, momenti della serata e della e proiezione del docufilm "The Tuskegee Airmen. Return to Ramitelli" (The World War II Foundation)».

«Grazie Marco per averci fatto conoscere questa storia affascinantissima e grazie agli amici della libreria Fahrenheit di Termoli, sempre disponibili ed entusiasti delle nostre iniziative.

Arrivederci all’autunno, a Portocannone, con i prossimi Dialoghi d’Autore», le parole dell'assessore alla Cultura, Valentina Flocco.

