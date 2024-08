MoliseCinema propone in anteprima "Finché notte non ci separi"

TERMOLI. Quinta giornata per la 22esima edizione di MoliseCinema che, alle 21.45 in Arena Vittorio, propone in anteprima Finché notte non ci separi di Riccardo Antonaroli, una brillante commedia dolce amara con Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano. Il film, che uscirà nelle sale il 29 agosto, partecipa al concorso lungometraggi ed è accompagnato al Festival dal protagonista Filippo Scicchitano.

Torna al Festival Marco Damilano che alle 20.15, in Arena Scipione, presenta il suo ultimo libro La mia piccola patria di Marco Damilano, volume fotografico dedicato alla storia repubblicana. Con l’autore dialoga lo storico Ermanno Taviani. Il racconto di ottant’anni del paese, dal 1943 a oggi, sarà accompagnato dalla visione di estratti di celebri film della storia del cinema.

Tra gli eventi un omaggio fotografico a Stefania Sandrelli dal titolo Quando ti ho visto arrivare. Una selezione di immagini del cinema italiano in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale. L’appuntamento è previsto alle 21.30 in Arena Vittorio.

La giornata di Festival prende il via al Cinema-Teatro alle 11.

Per Girare il Molise sarà proiettato Ciò che resta di Antonella Spirito. Il film arriva a Molisecinema dopo la presentazione in prima mondiale a New York, al Festival Internazionale del Cinema di Soho. Ciò che resta è ambientato in un piccolo paesino dell’Alto Molise, S. Pietro Avellana, durante la Seconda guerra mondiale.

Alle 12.15 per Doc special la proiezione di Linea Gustav, storie dimenticate di Lucrezia Lo Bianco, al termine della proiezione l’incontro con la regista. La linea Gustav istituita dai tedeschi nell’ottobre del ’43, divideva in due la penisola: a nord le truppe tedesche, nel territorio formalmente in mano alla Repubblica Sociale Italiana, a sud gli Alleati. Lucrezia Lo Bianco ha deciso di ripercorrerla, incontrando artisti e geologi, storici e riti antichi, per raccontare un piccolo tratto della storia italiana.

Alle 15 un appuntamento per gli addetti ai lavori del cinema e per chi è interessato a capire come si “costruisce” un film a partire dalla scrittura, con il Workshop La sceneggiatura. Dall’idea allo script. Con Alessandra Arcieri e Marco Borromei.

Alle 17 per Paesi in corto. Concorso corti internazionali saranno proiettati: Road to Harvard di Danny Chong, Malesia; H2O Mon amour di Laëtitia Martinoni, Francia; Crow Man di Yohann Abdelnour, Libano; Pura Vida Ibiza di Jens Schillmöller, Germania; Ashk talkh Shirin/ Shirin's Bitter Tears di Amin Fallahzadeh, Iran.

Alle 18 per la sezione Percorsi. Concorso corti italiani saranno presentati: Maieti di Matteo Boscolo Gioachina e Daniele Caruso; Minuto 55 di Luca Arcopinto; Il corpo del mondo di Simone Massi; Il compleanno di Enrico, Francesco Sossai; Lui mi aspetta di Fabio Fontana.

Alle 19 per la sezione Frontiere. Concorso documentari sarà proiettato Saudade di Pietro Falcone.

In Arena Scipione alle 21.15 le sonorizzazioni live su filmati muti degli anni ’20 del 900. Tra questi One Week (1920) e The High Sign (1921) di Buster Keaton, uno dei più grandi autori del periodo del cinema muto classico. Le sonorizzazioni sono realizzate dal Nicola Di Tommaso Trio con Nicola Di Tommaso alla chitarra, Paolo Petracca alla tromba, Massimo Di Cristofaro alla batteria.

Alle 22 in Arena Scipione l’omaggio ai fratelli Taviani con la proiezione de La notte di San Lorenzo di Paolo e Vittorio Taviani, il film del 1982 con Omero Antonutti e Claudio Bigagli. A presentarlo il figlio del regista Paolo, Ermanno Taviani. Il film è stato premiato al Festival di Cannes, ha vinto 2 Nastri d'Argento e 5 David di Donatello.

La serata terminerà con al Cine Bistrot a partire dalle 23.30 con il live Come tanta gente. Stand-up comedy di Giordano Folla.

Il Festival è organizzato dall’Associazione MoliseCinema, con la direzione artistica di Federico Pommier Vincelli. Ha il patrocinio e il contributo della Direzione generale Cinema del Ministero della Cultura (MiC), ed è promosso da Regione Molise (Assessorato alla Cultura) e Comune di Casacalenda. Partner di MoliseCinema 2024 sono Cineteca Nazionale-Centro Sperimentale di Cinematografia; Cineteca di Bologna; Istituto italiano di cultura di Tunisi; Comando regionale del Molise della Guardia di Finanza; Università degli studi del Molise; Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), Coop Med; IFA-Scuola di cinema di Pescara, Libreria Risguardi di Campobasso, Maack; Moli.se; Disisradio; Cooperativa Koinè; Cooperativa Nardacchione; Collaborano le aziende: La Molisana; Dimensione, Key Desk; Steiger Kalena; Biosapori; Mondo nuovo; Di Fonzo; Roxy bar; Marina Colonna; Di Majo Norante; Casa Pleiadi, Scauzilli, Scorpiauto. Per la sezione MoliseCinema Tour, che si svolgerà dal 16 agosto al 5 settembre in altri centri del Molise, collaborano: Comune di Venafro, Comune di Castel Giudice, Comune di San Giuliano di Puglia.

Galleria fotografica