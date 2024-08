A Bonefro l'inaugurazione della bici gigante

BONEFRO. G.S. Cicli Bonefro nasce nel 1997 da un gruppo di giovani del nostro caro paese.

Il suo esordio fu con il famoso giro “torrente Tona” ancora oggi ricordato come un anello fantastico e apprezzato da tutti gli amanti della bici da corsa, inoltre Bonefro fu tappa del campionato italiano e di tante altre manifestazioni di alto livello. Purtroppo nel 2007 un grave incidente stradale porta via un membro fondamentale del gruppo Antonello Lalli che ricordiamo con per la sua grande dedizione e la sua grande passione, quella che ha spinto noi giovani di Bonefro a rianimare questo sport in chiave più naturale con la pratica del cicloturismo e della mountainbike (mtb). Con questa introduzione siamo fieri di presentarvi il nostro progetto realizzato dal nuovissimo direttivo g.s cicli composto da Michele D'Onofrio, Roberto Santoianni, Piero D'Onofrio e Antonello Santoianni, la “monti bonefrani” .

Il percorso naturalistico dei monti bonefrani e’ un tipo di percorso ideale per chi desidera un’esperienza outdoor completa, variando tra la velocita’ e la tecnica della mountain bike (mtb) e la lentezza e l’immersione totale nella natura del trekking. Il tutto e’ strutturato al 100% nel territorio bonefrano, un anello di 28km che accarezza tutti i monti che circondano il paese con delle pendenze che sfiorano il 25% lasciando agli appassionati il vero gusto dello sport affrontando dure salite, discese e panorami da ammirare. In una delle cime più alte del paese l’associazione g.s.cicli ha deciso di inventare un vero e proprio monumento ovvero “la bici gigante”. una vera e propria riproduzione di una mtb in scala 3:1 grande circa 5 metri di lunghezza 3 metri di altezza in ferro, realizzata interamente a mano. Siamo fieri di aver rianimato il ciclismo nel nostro territorio ed è solo grazie all’impegno e alla passione che tutto ciò si è potuto realizzare.

Inoltre volevamo ringraziare il comune di Bonefro e tutte le persone che hanno dedicato il loro tempo per dare un contributo alla realizzazione di tutto ciò.