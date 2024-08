Festival internazionale del Folklore, si pensa già alla prossima edizione

Festival del Folklore, Domenico Senese presidente gruppo 'A Schaffette

TERMOLI. Ha debuttato giovedì 8 agosto, con l’esibizione di quattro gruppi, il 39esimo Festival del Folklore e della Cultura marinara a Termoli. San Nicandro Garganico, un gruppo dalla Calabria, dalla Bosnia e Macedonia.





Il debutto è stato seguito in diretta sulla pagina di TermoliOnLine.

Nella seconda serata abbiamo visto sul palco, con i loro canti e balli tradizional culturali dei loro paesi, la Bulgaria, San Cosma e Damiano di Latina, Portogallo, Slovacchia, Calabria e Macedonia, come sempre con una scalinata del Folklore gremita come non mai.

Del resto, il Festival Internazionale del Folklore, creato e perfezionato anno dopo anno in questi 39 anni dal gruppo folklorico marinaro ‘A Schaffette, è ormai un appuntamento irrinunciabile che caratterizza l’estate termolese, attesissimo dal pubblico.

Come ascolterete dalle parole del presidente del gruppo folklorico organizzatore dell’evento Domenico Senese, si sta già lavorando per allestire quella che sarà la 40° edizione che sarà davvero un qualcosa di speciale.

Questa sera, sabato 10 agosto, ci sarà l'ultimo appuntamento di questa edizione.

Galleria fotografica