San Basso e San Rocco per la prima volta insieme in Cattedrale

TERMOLI. San Rocco protettore degli ammalati, un simbolo per la cristianità, un martire, un uomo le cui gesta sono giunte sino a noi.

A una settimana dalla processione a mare di San Basso, oggi sabato 10 agosto, arriva l’ufficialità che per la festività di San Rocco, il santo patrono di Termoli non verrà deposto ma saranno insieme in Cattedrale.

Il culto di San Rocco per la città di Termoli è molto antico e partecipato e, per questo motivo, i due santi saranno esposti insieme e uno accanto all’altro.

La storia del Santo risale ad un’epoca davvero lontana: Rocco di Montpellier nacque tra il 1345 e il 1350 e morì in una prigione tra 1376 e il 1379, in un anno non chiaramente definito. Figlio unico di una famiglia benestante, dopo aver lasciato la Francia, viaggiò verso Roma, in quel viaggio trovò ad attenderlo la peste, che dilagava in Italia a quel tempo. Rocco ebbe coraggio, un vero uomo di Dio ed andò in soccorso agli appestati, soccorrendoli e curandoli dalle loro piaghe. Soggiornò anche in tante altre città italiane, dove operò sempre nel nome del Signore. Rocco morì dopo anni di prigione nella notte tra il 15 e 16 agosto. In tanti sono devoti a questo Santo e in molti portano il suo nome anche qui in città.