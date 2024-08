Doppio appuntamento con Il Teatro delle Radici

GUARDIALFIERA. Doppio appuntamento il 9 e 10 agosto 2024 con Il Teatro delle Radici a Guardialfiera, all’interno degli eventi del “Festival delle Radici Molisane”. In scena cultura, custodia della lingua e delle tradizioni, trasmissione di usi, costumi, proverbi, canzoni, e molto altro ancora, della storia di Guardialfiera e del Molise.

Si parte sabato 10 alle 18:00 con la rappresentazione teatrale itinerante “La morte del patriarca”, diretta dal regista molisano Simone D’Angelo: liberamente ispirata all’omonimo racconto di Francesco Jovine rivisitato dal regista D’Angelo e da Maria Rosaria Di Rocco, Presidente de “I Scapsctrat”, lo spettacolo si svolgerà lungo le vie del centro storico del paese, ove si trova anche la casa natale dello scrittore Jovine. Rappresentazione realizzata da Comune di Guardialfiera, Associazione Teatrale Amatoriale “I Scapsctrat” e Kairos Cooperativa Sociale di Termoli.

Domenica 11 agosto alle ore 21:00 sarà la volta della commedia brillante scritta da Iole di Rocco: “E’ tutt n’ata cos!”, portata in scena dalla compagnia “I Scapsctrat”. La commedia narra le vicende di una famiglia alle prese con la decisione di emigrare in America, tra il desiderio di costruire un futuro migliore per sé e per le generazioni future e la nostalgia della terra natìa, con un pizzico di bonaria ironia e leggerezza. Direzione artistica di Maria Rosaria Di Rocco e Mario Pomponio. Lo spettacolo si terrà in Piazza Francesco Iovine, ore 21:00.

Spettacoli ad ingresso libero.