Cala il sipario su MoliseCinema 2024: ultimi incontri e proiezioni, in arrivo le premiazioni

CASACALENDA. Cala il sipario oggi sull’edizione 2024 di MoliseCinema, a Casacalenda. Nell’ultima giornata di festival a chiudere il concorso dei lungometraggi “I limoni d’inverno” di Caterina Carone che incontrerà il pubblico del e “Quell’estate con Irène” di Carlo Sironi, con la protagonista Camilla Brandenburg per i doc in concorso Amor” di Virginia Eleuteri Serpieri. In serata le premiazioni dei concorsi. Previsto un omaggio all’artista Baldo Diodato, per i libri la presentazione di “Tua figlia Anita” di Paolo Massari. Domenica 11 agosto ultima giornata per la 22a edizione di Molisecinema. Alle 18.30 per Paesi in lungo.

Concorso lungometraggi la proiezione di Quell’estate con Irène di Carlo Sironi. Due ragazze scappano dall'ospedale che le ha in cura per poter vivere la loro prima vera estate. A incontrare il pubblico del festival la protagonista Maria Camilla Brandenburg. Alle 21.30 per Paesi in lungo. Concorso lungometraggi la proiezione de I limoni d’inverno di Caterina Carone, con Christian De Sica e Teresa Saponangelo. A incontrare il pubblico del festival la regista. Nel film, l'incontro di due persone che vivono una solitudine inespressa, porterà inizialmente a un dialogo profondo che permetterà loro di aiutarsi l'un l'altra. Sarà anche la giornata delle premiazioni. In Arena Vittorio alle 20.15 la premiazione dei concorsi Percorsi, Paesi in corto, Frontiere. A seguire, alle 21, la proiezione di Calcasse il mondo. L'immaginario di Baldo Diodato di Alessandro Piva.

Un omaggio a un grande artista che della sua voglia di sperimentare e del suo poliedrico immaginario è riuscito a far dialogare diversi elementi materici. Realizzati dall’artista i premi che il festival annualmente dona ai vincitori di Molisecinema. Alle 23.15 la premiazione di Paesi in lungo e la proiezione dei corti premiati di MoliseCinema 2024. La programmazione inizia alle 11 al Cinema-Teatro dove, per lo Special Mastandrea, sarà proiettato Tutti giù per terra, film del 1997 di Davide Ferrario. Tratto dal libro di Giuseppe Culicchia, Ferrario dirige Mastandrea nel suo primo ruolo importante. Alle 16.30 per la sezione Frontiere. Concorso documentari sarà presentato Amor di Virginia Eleuteri Serpieri che saluterà il pubblico del festival.

L'assenza materna sublimata dall'immaginazione di una Roma in cui le acque del fiume diventano lo sfondo e, al contempo, le co-protagoniste della storia. Per il consueto appuntamento letterario alle 19 al Parco cinema la presentazione di Tua figlia Anita di Paolo Massari, in dialogo con i librai della libreria Risguardi. Con una prosa trasparente e quieta, che per paradosso ha qualcosa di inquieto e perturbante, il romanzo rompe lo schema dei legami familiari, polverizza i non detti, scava nell'implicito. In Arena Scipione alle 21.30 per l’omaggio a Stefania Sandrelli la proiezione di Io la conoscevo bene di Paolo Pietrangeli. Il film, del 1965, la vede protagonista con Nino Manfredi nell’interpretare una provinciale ingenua e inesperta che si adatta a tutti i mestieri nell'attesa della grande occasione che le apra le porte del cinema. Il Festival è organizzato dall’Associazione MoliseCinema, con la direzione artistica di Federico Pommier Vincelli.

Ha il patrocinio e il contributo della Direzione generale Cinema del Ministero della Cultura (MiC), ed è promosso da Regione Molise (Assessorato alla Cultura) e Comune di Casacalenda. Partner di MoliseCinema 2024 sono Cineteca Nazionale-Centro Sperimentale di Cinematografia; Cineteca di Bologna; Istituto italiano di cultura di Tunisi; Comando regionale del Molise della Guardia di Finanza; Università degli studi del Molise; Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), Coop Med; IFA-Scuola di cinema di Pescara, Libreria Risguardi di Campobasso, Maack; Moli.se; Disisradio; Cooperativa Koinè; Cooperativa Nardacchione; Collaborano le aziende: La Molisana; Dimensione, Key Desk; Steiger Kalena; Biosapori; Mondo nuovo; Di Fonzo; Roxy bar; Marina Colonna; Di Majo Norante; Casa Pleiadi, Scauzilli, Scorpiauto. Per la sezione MoliseCinema Tour, che si svolgerà dal 16 agosto al 5 settembre in altri centri del Molise, collaborano: Comune di Venafro, Comune di Castel Giudice, Comune di San Giuliano di Puglia.

