Poeta e musicista premiato nell'estate 2024, Christian Palladino scopre le virtù di Termoli

TERMOLI. A Termoli il poeta e musicista Christian Palladino durante le sue vacanze estive

Qualche settimana fa, la nostra bella città ha avuto l'onore di ospitare il rinomato poeta e musicista Christian Palladino, in visita con la sua famiglia per trascorrere una settimana di relax e divertimento. Palladino, che il 26 luglio ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come primo vincitore del concorso "Un libro per l'estate", per il suo libro "Mia sete" alla Spezia, ha scelto il lido Cala Sveva Beach Club come sua base per godere delle meraviglie di Termoli.

La notizia del suo premio ha fatto il giro delle testate giornalistiche nazionali, rendendo ancora più speciale la sua visita nella nostra città. Durante il soggiorno, Palladino ha avuto l'occasione di gustare la deliziosa cucina locale, pranzando in alcuni dei caratteristici localini del centro, dove ha potuto apprezzare l’autenticità e la cordialità della nostra gente.

«Dalla sua pagina ufficiale di Facebook, è evidente quanto il poeta abbia amato il mare di Termoli, descritto come un luogo magico che ha ispirato la sua arte e lo ha rigenerato. Le sue parole e le fotografie postate sui social raccontano di una settimana immersa nel relax, nella bellezza dei paesaggi e nella ricchezza del patrimonio gastronomico», viene sottolineato.

La presenza di Christian Palladino a Termoli ha rappresentato l'opportunità per far conoscere il nostro territorio a un pubblico più vasto.

«Siamo orgogliosi di averlo avuto tra noi e speriamo che questa visita possa incentivare il turismo e la cultura nella nostra città. Ringraziamo Christian Palladino per la sua visita e ci auguriamo di rivederlo presto a Termoli», il messaggio di coloro che hanno avuto modo di frequentarlo.