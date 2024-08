Montemitro ospita la "Multietnica": Un viaggio tra sapori e culture dal Mondo

MONTEMITRO. Nell'ambito del "Festival delle Radici Molisane", Montemitro si prepara ad accogliere la "Multietnica", una festa che celebra la diversità culturale attraverso un percorso enogastronomico e musicale unico nel suo genere. L'evento si terrà stasera, a partire dalle ore 21, nel suggestivo centro storico di Montemitro, borgo di origine croata noto per il suo ricco patrimonio culturale che si arricchirà, per l'occasione, di tantissimi stand gastronomici.

La "Multietnica" rappresenta un'opportunità straordinaria per esplorare i sapori, le tradizioni e le culture di diverse parti del mondo, tutto in una sola serata. I visitatori potranno immergersi in un percorso gastronomico che li porterà a scoprire piatti tipici e prelibatezze provenienti da vari paesi, il tutto accompagnato da una selezione musicale che farà vibrare l'atmosfera del borgo.

Il programma musicale della serata prevede esibizioni live di Trova Cuba e Trio Bailenga, che con i loro ritmi latini e internazionali creeranno un sottofondo vivace e coinvolgente. Inoltre, la festa continuerà con i DJ set di Mihi & Sha.

La "Multietnica" non è solo un evento gastronomico e musicale, ma anche un'occasione per celebrare la diversità e l'inclusione, elementi che arricchiscono il tessuto sociale e culturale di Montemitro e di tutto il Molise. Questo evento si inserisce perfettamente nel contesto del "Festival delle Radici Molisane", che promuove la riscoperta e la valorizzazione delle radici storiche e culturali della regione.

Non perdete l'opportunità di vivere una serata all'insegna della buona cucina, della musica e della scoperta culturale. La "Multietnica" vi aspetta per farvi assaporare il mondo, visitando uno dei borghi più affascinanti del Molise. Un’iniziativa importante non solo per la comunità ma anche per tutti i montemitresi all’estero che potranno vivere questa festa come un’occasione per riscoprire le proprie radici. La festa infatti sarà promossa nel calendario del “Festival delle Radici Molisane” consultabile sul sito https://www.molisewow.com/festivaldelleradicimolisane e che vede coinvolti 7 comuni del Basso Molise nella valorizzazione delle tradizioni e delle feste più importanti per le comunità.