"Ciripiripiccula" nei vicoli del borgo antico, notte di mezza estate all'insegna della termolesità

Ciripiripiccula nei vicoli del borgo antico, notte di mezza estate all'insegna della termolesità

TERMOLI. Una serata straordinariamente coinvolgente, quella che ieri ha tenuto banco in tutto il borgo antico. Si rinnovano storie, aneddoti, tradizioni di una Termoli che non c’è più, ma che rivive grazie all’opera meritoria di singoli e associazioni, come nel caso dell’associazione culturale Andrea di Capua, che organizzato nella seconda domenica di agosto una rassegna itinerante con canti, poesie, recitati interamente in "termolese", "Ciripiripiccula" pi viche du pajese vicchie.

Partendo da piazza Bisceglie, un gruppo di appassionati e il gruppo folk Tradizioni Amiche e per le tradizioni popolari, hanno dato vita a uno spettacolo itinerante per i luoghi tipici del paese vecchio, creando un’atmosfera di suggestione e aggregazione.

Al gruppo canoro-musicale si sono affiancati Vincenzo Cicchino, Pino Cupone, Maria Grazie Colonna, Franca De Gregorio, Rosarita Del Casale, Anna Gina Costantino, Maria Turdò, Concetta Rucci, Maria Pia Di Battista per recitare, cantare e interpretare, diverse le stazioni che hanno avuto il pregio di ospitare fatti e fattarelli raccontati in vernacolo, radici dell’identità del territorio.

Una magnifica notte di mezza estate, quella che ha radunato tanta gente a U' chiene Cardone, Largo Tornola, U' Giudechete, Monte Castille – dove abbiamo anche realizzato la nostra live - U' Carcere e Viche S. Pitre.

Galleria fotografica