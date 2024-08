Passeggiando sotto le stelle, alla scoperta di Guglionesi con l'odonomastica

GUGLIONESI. Quest’anno la manifestazione “Passeggiando sotto le stelle” festeggia quattordici anni nel segno della cultura. Lo scopo era ed è quello di far conoscere ai guglionesani e ai forestieri il bello di Guglionesi, la sua storia, l’arte, le fonti e molto altro. Sempre con rigore scientifico, i volontari si sono impegnati a trasmettere la conoscenza a tutti e questo da qualcuno viene criticato. "Noi invece ne siamo orgogliosi perché la cultura è di tutti, tutti devono conoscere. È stato il nostro obiettivo fin dall'inizio e ora finalmente ci siamo riusciti". “Passeggiando sotto le stelle” è stata in grado in questi lunghi anni di entusiasmare il pubblico e di risvegliare la curiosità per la storia e l’arte del nostro paese.

Nel secondo appuntamento di quest’anno si parlerà dell'odonomastica, i nomi delle strade delle vie e vicoli del centro storico di Guglionesi e il suo studio storico-linguistico. Dopo mesi di studi e preparativi finalmente possiamo trasmettere la nostra cultura a voi tutti, non è stato semplice studiare un percorso e preparare la relativa documentazione. Lo si fa con amore e stupefacente sagacia perché la cultura arricchisce chiunque.

Mercoledì 14 agosto alle 21:30 a cura di Nicolino Del Torto, insieme alle guide Elena Berchicci e Luigia Scarlatta. Partenza nei pressi di Villa Sannitica.