Artisti di varia estrazione danno vita all'estemporanea di pittura

SAN MARTINO IN PENSILIS. L’associazione Amici di Joe ha organizzato sabato scorso, 10 agosto, una estemporanea di pittura.

Alle 8 è iniziata la “processione” degli artisti esperti in estemporanee di pittura, arrivati da diverse regioni d’Italia per dipingere fino alle ore 18, quando c’è stata la consegna delle tele per essere poi valutate da una Giuria di esperti, con la premiazione alle ore 20 presso la sala consiliare del Comune di San Martino.

Una rassegna giunta alla 19esima edizione. Gli artisti hanno scelto una posizione all’interno del paese per dipingere con tecniche e tema libero.

La giuria di esperti, presieduta da Carla Di Pardo, era composta da Viviana De Rosa, Giulia D’Aloia, Francesco Santoro, Giampiero Ardito, Rosanna Cannito.

Afare gli onori di casa e a portare i saluti del sindaco, l’assessore alla Cultura Mara Montanaro, il presidente del Consiglio Fabiano Verlengia. Ringraziamenti all’Associazione organizzatrice “Amici di Joe” all’ideatore Enzo Cupaioli.

I nomi degli artisti partecipanti, provenienti da Molise, Puglia, Abruzzo, Lombardia, Marche, e Argentina.

Incoronata Mezzanotte

Valeria Ciotoli

Nico Pelilli

Emmanuel Alcala Preli

Antonio D’Annunzio

Paola Iacobucci

Maria Cieri

Carla Cieri

Amelia Piscallo

Susi Vergato

Maria Lucia D’Amico

Andrea Larovere

Angelo Inforzato

Artisti premiati:

primo premio Antonio D’Annunzio con “Difendi la Natura”

Secondo Premio:

Maria Cieri

“Nonna”

Terzo Premio:

Andrea Larovere

“San Martino nel blu”

Quarto premio

Carla Cieri

“Lo sguardo oltre il confine”.

