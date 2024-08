"Rotello in poesia", il concorso alla memoria di Michele Miniello

ROTELLO. Si è appena conclusa la prima edizione del concorso poetico "Rotello in Poesia" dedicato al compianto, Sindaco e poeta, Michele Miniello, organizzato da L’Inedito Letterario. Una premiazione che è già una promessa di continuità, rivolta a chi la poesia l'ha trasformata in passione.

L'Inedito letterario, associazione con sede a Pineto in Abruzzo, ma con intervento ad ampio raggio coprendo tutta l’Italia, ha ideato un contenitore denominato "Civitas Litterarum" che racchiude concorsi poetici e antologie letterarie, gestito ed organizzato, attraverso referenti e gruppi regionali sparsi su tutto il territorio nazionale al fine di promuovere e sostenere attività culturali dedite alla scrittura in generale.

Natalina Di Legge, referente dell’Inedito per il Molise, autrice e attivista, ha dedicato il suo tempo libero all'organizzazione dell'intera iniziativa.

Domenica 11 agosto, è stata una serata dove la poesia l'ha fatta da padrona, dove la ritmica del verso, ha regalato al pubblico un momento emozionante. Un successo forse inconsueto per la piccola realtà Rotellese che ha apprezzato l'iniziativa partecipando numerosa.

Quarantaquattro gli autori al concorso, provenienti da ogni parte d'Italia si erano iscritti dai primi giorni di luglio per sottoporre alla giuria tre poesie.

L'intenzione de L'Inedito, ogni suo concorso, è quella di valorizzare il poeta non soltanto in una singola poesia ma attraverso un progetto di almeno tre componimenti atti a dimostrare le qualità poetiche. Come per dire che l'inedito non vota la poesia ma bensì, il poeta.

Sei giurati coordinati dalla Presidenza de l'inedito, hanno votato ben 132 opere che dal giorno successivo, verranno riunite in una raccolta a disposizione dal 15 settembre, pubblicata dall’omonimo marchio editoriale.

Sul podio più alto Alessandra Calligari campana d’origine ma residente nel Lazio, Giovanna Santangelo casertana e Rosy Ritonnaro, napoletana. Il Premio Presidenza, al poeta Aniello D'Ambrosio della provincia di Salerno. Per gli autori più giovani, Alfredo Celentano, leccese, Maria Rosa Giuliano napoletana e Giovanni Passaro, napoletano, una menzione di merito.

Il sipario si è aperto alle 18,30 nella sala Consiliare del Comune di Rotello, con la presenza istituzionale per Inedito di Alessandra Mascia referente per la Campania ad affiancare Natalina Di Legge nella dura opera di trattenere il pubblico con le letture di tre opere scritte dal compianto sindaco di qualche anno fa, Michele Miniello, per poi passare a leggere le opere vincitrici e quelle tra gli autori presenti in sala.

Una diretta streaming ha unito i vincitori dislocati in luoghi diversi, portandoli a vivere, piccole, legittime emozioni, anche a distanza.

L'inedito si impegna nel fare aggregazione culturale e trasmettere il valore della scrittura inteso come canale di espressione, arte, spessore culturale e libertà di opinione.