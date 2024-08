Fiaccolata a cavallo in onore di San Rocco

Fiaccolata a cavallo in onore di San Rocco

COLLETORTO. Fiaccolata a cavallo in onore di San Rocco, oggi mercoledì 14 agosto. Dalla cappella del cimitero, dove è custodita la statua del Santo, fino alla chiesa parrocchiale del Battista, ai piedi della torre, nel cuore del borgo. Un tracciato di antica memoria che al crepuscolo muove i cavalieri lungo un tragitto in discesa che da una parte guarda il lago e dall'altra il paese che svetta sul mondo degli ulivi colletortesi. Un percorso di fede e di cuore che richiama alle proprie radici. Seguito con attenzione da chi rientra da lontano, tra non pochi sussulti nostalgici.

Che, a dire il vero, sulle ali della memoria, rievoca le stagioni di ieri in un immaginario che felicemente ritorna. Da decenni si occupano della singolare processione tradizionale l Cavalieri Angioini " Roberto de Firmitate" e la Scuola Equestre dell'Equiturismo De Girolamo. Impegnati con passione a recuperare un patrimonio di cultura religiosa e rurale, appunto, mediante l'uso degli animali e, dunque, del cavallo in primo piano. Questo animale straordinario che scalpita per far sentire la voce dei rumori e i passaggi sonori del mondo rurale ormai alle spalle. Una serata di festa piena di luci naturali in una cornice architettonica che colpisce. Come ogni anno in tanti rientrano per questo appuntamento singolare. E per seguire, il 15 agosto, nel giorno del Ferragosto, la processione della graziosa Madonna di Laureto con la sua mantellina tanto preziosa. Si tratta di una Madonnina scura, sorridente, regina degli ulivi, portata a spalle dalle donne per le vie del paese.

Un richiamo forte. Di fede, di cuore e di storia che, puntualmente, lascia un bel segno e una magnifica sensazione.

Luigi Pizzuto