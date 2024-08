Tutto pronto per “Sapori dei Borghi sotto le stelle”

BONEFRO. Paese in fermento per i preparativi della dodicesima edizione di “Sapori dei Borghi sotto le stelle”, la manifestazione enogastronomica che si svolgerà questa sera, 14 agosto, e che come ogni anno attira migliaia di visitatori nei meravigliosi borghi medioevali del piccolo paesino. “Una manifestazione a misura di famiglia”, così dicono gli organizzatori che offre un divertimento a 360 gradi. Madrina della serata Venere del sorriso Molise 2024, Francesca Ciavarra, al taglio del nastro delle ore 20:30 odierne, anche quest’anno gli stand presenti sono tantissimi, tra cui alcune delle cantine più prestigiosi del molisane, con le degustazioni a calice artistico inciso a mano e i piatti tipici abbinati preparati dai ristoratori del posto.

Spazio alla musica dal vivo, con ben quattro postazioni, tra cui il sax, il violino, la fisarmonica, la chitarra e voce dei duo musicali presenti. Presenti prodotti di nicchia artigianali e caseari del posto.

Il miele molisano, le deliziose marmellate e conserve locali, i prodotti unici della nostra terra tra cui salumi artigianali, non ultimo il cuoppo fritto e tanto altro ancora.

Per i più piccini ci saranno i gonfiabili, poi ancora la mostra fotografica lungo il percorso all’interno della corte del castello longobardo, con una raccolta straordinaria di “scatti di memoria” inediti di storia, costumi e tradizioni del piccolo borgo a cura di Egidio Cicoria. A mezzanotte l’evento si ferma per dare inizio all’affascinante spettacolo pirotecnico “dell’incendio del campanile”, per poi continuare con lo spazio “MIBUSH in concerto DJ Area” organizzato dal pub 17, dove ballare e scatenarsi fino al mattino, dopo la mezzanotte aspettando ferragosto. Il delicato Servizio di primo soccorso e safety e security a e curato dalla locale Avis di Bonefro. Evento realizzato dall’Assessorato al Turismo del Comune di Bonefro Associazione Carmen Lalli.

“Insomma – spiega il coordinatore dell’evento Nicolai Massarelli, insieme allo staff formato da ben venti ragazzi del posto entusiasti, sembra non mancare nulla per farvi trascorrere una bellissima serata estiva, all’insegna del divertimento”.

“L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Avv. Nicola Giovanni Montagano, promotore dell’evento, augura a tutti i partecipanti di trascorrere una lieta serata, per conoscere meglio i nostri stupendi borghi medioevali e le nostre tradizioni”. Grazie!