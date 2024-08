Tutto pronto per la festa di San Rocco

TERMOLI. Tutto pronto per la festa in onore di San Rocco a Termoli. Il programma della giornata del 16 agosto, in Cattedrale, prevede alle 8.30 la santa messa e alle 18.30 la solenne celebrazione eucaristica. A seguire la processione. Presterà servizio la banda "Città di San Severo". Quest'anno, per la prima volta, la statua di San Rocco è stata esposta accanto a quella del patrono, San Basso.

Una testimonianza di fede e devozione per rinnovare il cammino di vita cristiana e affidarsi, con fiducia, amore e misericordia, all'intercessione dei santi. "Il tuo amore, o Padre, accompagni sempre la Chiesa ancora pellegrina sulle strade del mondo perché, sull'esempio di San Rocco, possa portare i frutti di una carità operosa al servizio dei poveri e dei sofferenti". Tutti sono invitati a partecipare.