Street book festival in piazza Sant'Antonio

TERMOLI. Grande successo di pubblico e di critica per la seconda edizione dello Street Book Festival, la festa del libro e della lettura, importante progetto organizzato interamente dall’Associazione di promozione sociale “Book Project” con sede a Roma e voluto fortemente dall’amministrazione comunale di Termoli nella persona del vicesindaco con delega alla Cultura, Michele Barile.

La manifestazione, inserita nell’estate termolese, è presente attualmente in oltre 30 piazze su scala nazionale e animerà fino al prossimo 25 agosto il centro della cittadina molisana in piazza Sant’Antonio.

Il villaggio culturale che ospita le opere di oltre 40 editori nazionali, dai più piccoli a quelli di fama sparsi su tutto il territorio italiano, ospita una kermesse letteraria di invito alla lettura, una grande rassegna itinerante che sta registrando una significativa affluenza di lettori di tutte le fasce d’età.

Il villaggio culturale #SBF con i suoi 250 metri quadri d’esposizione sta creando occasioni importanti di promozione culturale e sociale. Nel padiglione espositivo, per i prossimi giorni saranno protagonisti i libri di diversi generi letterari, con una vasta scelta di romanzi, saggistica e pubblicazioni per bambini e ragazzi.

Visto l’entusiasmo che ha suscitato l’evento espositivo, si sta già pensando per la prossima stagione estiva di organizzare qualcosa di esclusivo per i residenti termolesi e per i numerosi turisti che affollano il centro di Termoli durante la stagione estiva.

Galleria fotografica