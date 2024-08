Storia, emozioni e ricordi: il libro dedicato al fotografo Domenico D’Adderio

SAN MARTINO IN PENSILIS. Storia, emozioni e ricordi: presentato il libro dedicato al fotografo Domenico D’Adderio.

A San Martino in Pensilis una serata in memoria dello storico fotografo del paese; una pubblicazione voluta dall’associazione che gestisce, recupera e valorizza l’archivio. D’Adderio è stato attivo per oltre 60 anni: dalla fine degli Anni 20 fino agli anni ’80 del Novecento

Una serata tra ricordi, emozione e storia del Paese. Con riflessioni che guardano anche al futuro, alla valorizzazione del patrimonio storico locale come opportunità di crescita per il territorio e la comunità. L’occasione è stata la presentazione del libro Domenico D’Adderio, u’ fotografe, dedicato al fotografo attivo a San Martino in Pensilis per circa 60 anni, dalla fine degli ’20 del Novecento fino alla fine degli anni ’80.

Il libro, edito da Volturnia Edizioni di Isernia, è stato voluto dall’associazione Centro della Fotografia Domenico D’Adderio, che gestisce, recupera e valorizza l’immenso archivio fotografico lasciato in dono alla comunità sammartinese da Domenico D’Adderio.

Il libro, di circa 200 pagine, è articolato in diversi capitoli che ripercorrono l’attività del fotografo Domenico D’Adderio, vincitore di diversi premi fotografici. La sua attività ha documentato la trasformazione di San Martino in Pensilis e l’evoluzione della sua società.

Alla presentazione, ospitata nella piazza intitolata a Domenico D’Adderio, hanno portato il saluto il sindaco di San Martino, Giovanni Di Matteo, e l’assessore alla cultura Mara Montanaro. Sono intervenuti: Emiliano Di Tata, curatore del volume e presidente dell’associazione Centro della Fotografia Domenico D’Adderio, che negli anni ha avviato il processo di recupero e valorizzazione di un archivio di grande valore per la storia di San Martino e la sua comunità, e Silvestro Ramunno, giornalista originario di San Martino e presidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna.

Nel volume sono presenti diverse testimonianze di carattere storico e ricordi personali di chi ha conosciuto e apprezzato le qualità umane e professionali di “Domenicuccio u’ fotografe”. Tra queste, quelle di Francesco “Kerem” D’Imperio, fotografo di Casacalenda che mosse i primi passi nel mondo della fotografia grazie anche ai consigli e alla passione di Domenico D’Adderio, e di Nicola Vitale, esperto di storia locale impegnato nella difesa delle tradizioni e per tanti anni funzionario della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise. Entrambi sono intervenuti alla presentazione del libro alla quale hanno partecipato oltre 100 persone. La serata è stata coordinata da Francesco Pinna, vicepresidente dell’associazione Centro della Fotografia Domenico D’Adderio.

Il libro è disponibile nei principali store online e nella sede dell’associazione Centro della Fotografia Domenico D’Adderio. Info: Emiliano Di Tata – 348.061.9424.

Galleria fotografica