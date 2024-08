Il gruppo folklorico 'A Shcaffette in trasferta magiara a Sarvar

TERMOLI. Smaltite le fatiche organizzative del 39esimo Festival del Folklore e delle Culture marinare, reduci anche da serate in giro per il Molise, il gruppo folklorico " 'A Shcaffette" è partito proprio a mezzanotte alla volta dell’Ungheria, dove parteciperà a un festival del folklore nella città di Sarvar.

Il gruppo ungherese è stato a Termoli due anni fa, quindi adesso tocca alla formazione termolese ricambiare la visita. La trasferta durerà una settimana, e in questi giorni porteranno le tradizioni, i canti e i suoni in terra magiara.

LA STORIA

Si esibisce ufficialmente per la prima volta il 26 Dicembre del 1977, nella sala Consiliare del comune di Termoli, con il nome di Filodrammatica dopo una lunga attività d’esperienze teatrali e di rappresentazioni in vernacolo Termolese, con un repertorio costituito in prevalenza da canti e scenette del folklore locale. Poi a Luglio del 1981, adotta il nome di gruppo folklorico marinaro 'A Shcaffétte, si badi bene, folklorico e non folkloristico, poiché ciò che il gruppo propone, è frutto di studi e ricerche riguardanti le tradizioni. Si costituisce in fine in associazione culturale l'8 maggio del 1982, con lo scopo di tramandare gli usi e costumi della propria gente, attraverso ricerche verbali e bibliografiche.

Attualmente l'associazione è composta da: danzerini, danzerine, e suonatori di strumenti tipici del luogo. Il gruppo prende il nome dalla quota parte di pesce (‘A Shcaffétte), contenuta in un piccolo paniere di vimini, che spettava al pescatore dopo la giornata di lavoro. Proponendoli sotto forma di balli e di spettacolo il gruppo 'A Shcaffètte ha rielaborato particolari movenze e gestualità di alcuni tipi di pesca ormai in disuso, di giochi particolari e di determinate situazioni di vita locale.

‘A Shcaffétte è uno dei pochi gruppi in Italia ad esprimere il folklore tipico marinaro, ricevendo riconoscimenti non solo dal pubblico ma anche da studiosi di tradizioni popolari italiani ed europei.

Invitato alla cerimonia ufficiale di apertura, alle Universiadi di Zagabria (Jugoslavia) nel 1987, in rappresentanza dell’Italia, ha ottenuto il 1° posto, tra 40 gruppi Europei ed Extraeuropei, come gruppo che eseguiva le danze di lavoro, con gli antichi arnesi usati dai pescatori, con la sua danza più rappresentativa “’U balle du Stremmature”.