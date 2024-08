Grande festa all'Opera Serena per i cento anni di Rocco Cannarsa

TERMOLI. Grande festa all'Opera Serena per i cento anni di Rocco Cannarsa. Parenti ed amici hanno voluto trascorrere con lui questa giornata per non fargli mancare il loro affetto.

Con lui, oltre ai parenti, anche i “colleghi” di sempre dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Termoli con il presidente Franco Cappella e il Sindaco Nicola Balice, quest’ultimo ha voluto omaggiare Rocco Cannarsa con una pergamena con gli auguri di tutta l’amministrazione comunale. Un giorno speciale che sottolinea una lunga vita divisa tra il suo amato lavoro in mare come pescatore, la vicinanza della famiglia e le tante giornate trascorse al paese vecchio con gli amici di tutti i giorni. Anche l’Anmi ha omaggiato Rocco Cannarsa con una pergamena che tra le righe riconduce alla vita di mare e alla direzione che bisogna sempre intraprendere e così come “Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele”.

Dall’amministrazione comunale, invece, “l’augurio che continui ad essere una luce di speranza per la sua famiglia e per le nuove generazioni del nostro territorio”. Rocco Cannarsa, sorpreso da tanto affetto e vicinanza, ha ringraziato tutti riferendo allegramente di sentirsi ancora addosso 84 anni e non cento così come, invece, gli ricorda l’anagrafe.

